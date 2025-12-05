A Fidesz stabilan őrzi vezető helyét, lejtőn a Tisza Párt
Nyár óta lejtmenetben van a Tisza Párt, míg a kormánypártok stabilizálták támogatottságukat.
Nyár óta lejtmenetben van Magyar Péter pártja, a Tisza Párt, míg a kormánypártok stabilizálták támogatottságukat. Ez azt jelenti, hogy tovább nőtt a Fidesz előnye a pártok versenyében – derül ki a Real-PR 93. december elején végzett közvélemény-kutatásából, amely megerősíti a más közvélemény-kutatók által elmúlt napokban nyilvánosságra hozott adatokat – írja a Ripost.
49 százalékkal stabilan őrzi vezető helyét a Fidesz–KDNP, míg Magyar Péter pártja elveszítette lendületét,
sőt egyre csökken a támogatottsága, a júliusi 42 százalék decemberre 38 százalékra olvadt
– látható a Real-PR 93. legfrissebb kutatásából.
A felmérés szerint a Tisza Párt folyamatos gyengüléséből a Mi Hazánk Mozgalom profitálhatott, hiszen a korábbi hónapokban mért bejutási küszöb körüli értékét meghaladva jelenleg 7 százaléknyi szavazóbázissal rendelkezik.
Sem az MKKP, sem pedig a Demokratikus Koalíció nem tudott érdemben változtatni helyzetén, így a decemberi állás szerint egyikük sem jutna az országgyűlésbe.
A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt. Ebben a relációban szignifikáns változást nem mutat a kutatás,
vidéken a Fidesz (51 százalék), a fővárosban a Tisza Párt (49 százalék) népszerűbb
és fordítva: Budapesten a Fidesz 38 százalékot szerezne, vidéken a Tisza 36 százalékon áll. Ugyanakkor érdekesség, hogy Magyar Péter ismételt országjárása visszafelé sült el, ahelyett, hogy növelte volna támogatottságát, két százalékponttal csökkent pártjának vidéki népszerűsége októberhez képest.
