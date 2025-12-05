RETRO RÁDIÓ

A Fidesz stabilan őrzi vezető helyét, lejtőn a Tisza Párt

Nyár óta lejtmenetben van a Tisza Párt, míg a kormánypártok stabilizálták támogatottságukat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.05. 07:59
Módosítva: 2025.12.05. 15:14
Nyár óta lejtmenetben van Magyar Péter pártja, a Tisza Párt, míg a kormánypártok stabilizálták támogatottságukat. Ez azt jelenti, hogy tovább nőtt a Fidesz előnye a pártok versenyében – derül ki a Real-PR 93. december elején végzett közvélemény-kutatásából, amely megerősíti a más közvélemény-kutatók által elmúlt napokban nyilvánosságra hozott adatokat – írja a Ripost.

Nyár óta lejtmenetben van a Tisza Párt

49 százalékkal stabilan őrzi vezető helyét a Fidesz–KDNP, míg Magyar Péter pártja elveszítette lendületét, 

sőt egyre csökken a támogatottsága, a júliusi 42 százalék decemberre 38 százalékra olvadt 

– látható a Real-PR 93. legfrissebb kutatásából.

real pr kutatás
Stabil a kormánypárt előnye (Forrás: Real PR 93.)

A felmérés szerint a Tisza Párt folyamatos gyengüléséből a Mi Hazánk Mozgalom profitálhatott, hiszen a korábbi hónapokban mért bejutási küszöb körüli értékét meghaladva jelenleg 7 százaléknyi szavazóbázissal rendelkezik.

Sem az MKKP, sem pedig a Demokratikus Koalíció nem tudott érdemben változtatni helyzetén, így a decemberi állás szerint egyikük sem jutna az országgyűlésbe. 

A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt. Ebben a relációban szignifikáns változást nem mutat a kutatás,

 vidéken a Fidesz (51 százalék), a fővárosban a Tisza Párt (49 százalék) népszerűbb 

és fordítva: Budapesten a Fidesz 38 százalékot szerezne, vidéken a Tisza 36 százalékon áll. Ugyanakkor érdekesség, hogy Magyar Péter ismételt országjárása visszafelé sült el, ahelyett, hogy növelte volna támogatottságát, két százalékponttal csökkent pártjának vidéki népszerűsége októberhez képest.

 

