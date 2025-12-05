Orbán Viktor: Létkérdés az orosz olaj és gáz ügye

Az Európai Tanács és a Parlament a héten megegyezett arról, hogy az orosz vezetékes gáz beszerzését megtiltanák az uniós országoknak. Arról, hogy ez miként érinti a Washingtonban és Moszkvában kitárgyalt eredményeket, tehát a szankciók alóli mentességet, erről Orbán Viktor beszélt péntek reggel a Kossuth rádióban adott interjújában – írja a Ripost.

Orbán Viktor Donald Trumptól szankciók alóli mentességet kapott

Fotó: AFP / AFP

A miniszterelnök húsbavágó kulcskérdésnek nevezte az orosz olaj ügyét, mivel azt már mindenki tudja Magyarországon, hogyha nem jön Oroszországból gáz és olaj Magyarországra, annak tragikus gazdasági következményei lesznek, mert ez azt jelenti, hogy a háztartások rezsiköltsége óvatos becslések szerint 3, mások szerint 3,5-szeresére nő.

Az olaj esetében pedig az a helyzet, hogy ha nincs orosz olaj, akkor az üzemanyag ára repül fel a csillagos égig. Tehát az, hogy Magyarország rajta maradjon azon a szállítási útvonalon, amelyen keresztül érkezik Oroszországból olaj, és egy másik irányból pedig gáz, ez létkérdése a magyar gazdaságnak és a magyar családoknak.

Nem véletlen, hogy annyi energiát fektettem én is abba, hogy az itt fenyegető veszélyeket elhárítsuk. Két veszély volt, amit már elhárítottunk. Az egyik, hogy az amerikaiak az Oroszországból történő energiavásárlásra szankciókat vetettek ki, vagyis ellehetetlenítették. Ezért el kellett érnünk, hogy Magyarországra a szankció ne vonatkozzon.

– mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy az Egyesült Államok elnöke irányába már többször kifejezte a háláját azért, hogy Donald Trump megértette, ugyan ez globálisan észszerű lépés, Magyarországra gyakorolt hatásai viszont észszerűtlenek, hiszen nem az volt a célja az amerikai szankcióknak, hogy tönkretegye a magyarokat.

Ő ezt be is látta, és kötöttünk egy megállapodást, hogy amíg ő az amerikai elnök, és itt Magyarországon pedig van egy békepárti kormány, addig a szankciók alól kiveszik Magyarországot

– tette hozzá.

A második megállapodást Putyinnal kellett megkötnie a magyar kormánynak.

Ez a háború, ami ott zajlik, egy olyan háború, ahol most az ukránok is mérnek csapásokat orosz területekre, elsősorban orosz energetikai intézményekre vagy energetikai állomásokra, tehát kompresszorállomásokra, csővezetékekre, lassan már kitermelési helyszínekre is. És nyilván Oroszországnak Oroszország az első. De nekünk garancia kellett arra, hogy akármi is történik az orosz energiarendszerben, mi meg fogjuk kapni azt a mennyiségű olajat és gázt, amit kitárgyaltunk korábban, és amire leszerződtünk. Ezeket a megállapodásokat megerősítettük

– nyilatkozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök péntek reggeli interjúját itt tudod megnézni teljes egészében: