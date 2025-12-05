RETRO RÁDIÓ

Brüsszel és Ukrajna egymást mentegetik a korrupciós ügyekben

Úszik a korrupcióban az Európai Unió Orbán Viktor miniszterelnök szerint.

ukrajna Orbán Viktor korrupció

Egy évvel ezelőtt jött az a hír, hogy azt a belga embert, Reynderst, aki a belga kormányt képviselte az Európai Bizottságban, és aki egyébként az igazságügyért, az átláthatóságért, a jogállamiságért volt felelős, és azzal szórakozott, hogy belénk törölte a lábát reggel, délben, meg este, azt egyszer csak hopp, lekapcsolta a belga rendőrség, mert kiderült, hogy valami gyanús korrupciós, pénzmosási ügyben érintett nyakig – nyilatkozta Orbán Viktor a péntek reggeli interjúja során a Kossuth rádióban.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Nincs új a nap alatt: Brüsszel és Ukrajna egymást mentegetik a korrupciós ügyekben.

– mondta a reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor.

 

