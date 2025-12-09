RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: "Ez olyan, mint a Fradileves: mindent bele!"

Jövő héten miniszterelnöki csúcs lesz Brüsszelben, Orbán Viktor már felkészült.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.09. 19:21
Módosítva: 2025.12.09. 19:22
Orbán Viktor brüsszeli döntés támogatás

"Végül is jövő héten miniszterelnöki csúcs van Brüsszelben. Egy bonyolult tárgyalássorozat kellős közepén találjuk majd magunkat. Amit úgy fordítok le, megy-e a magyarok pénze Ukrajnába? Meg tudjuk-e ezt akadályozni, milyen jogi cseleket eszelt ki a bizottság, és hogyan kell majd azokra válaszolni." - nyilatkozta Orbán Viktor a keddi rendhagyó kormányülés előtt.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ez a jogi, politikai felkészítés fogja elvinni a mai kormányülés nagy részét. Aztán persze vannak jó hírek is, nem csak mindig harc van, vannak jó hírek is. Fogunk hozni döntéseket lakossági energiatárolás támogatása ügyében.

- mondta a miniszterelnök.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu