Orbán Viktor: "Ez olyan, mint a Fradileves: mindent bele!"

"Végül is jövő héten miniszterelnöki csúcs van Brüsszelben. Egy bonyolult tárgyalássorozat kellős közepén találjuk majd magunkat. Amit úgy fordítok le, megy-e a magyarok pénze Ukrajnába? Meg tudjuk-e ezt akadályozni, milyen jogi cseleket eszelt ki a bizottság, és hogyan kell majd azokra válaszolni." - nyilatkozta Orbán Viktor a keddi rendhagyó kormányülés előtt.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ez a jogi, politikai felkészítés fogja elvinni a mai kormányülés nagy részét. Aztán persze vannak jó hírek is, nem csak mindig harc van, vannak jó hírek is. Fogunk hozni döntéseket lakossági energiatárolás támogatása ügyében.

- mondta a miniszterelnök.