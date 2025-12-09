Orbán Viktor: "Ez olyan, mint a Fradileves: mindent bele!"
Jövő héten miniszterelnöki csúcs lesz Brüsszelben, Orbán Viktor már felkészült.
"Végül is jövő héten miniszterelnöki csúcs van Brüsszelben. Egy bonyolult tárgyalássorozat kellős közepén találjuk majd magunkat. Amit úgy fordítok le, megy-e a magyarok pénze Ukrajnába? Meg tudjuk-e ezt akadályozni, milyen jogi cseleket eszelt ki a bizottság, és hogyan kell majd azokra válaszolni." - nyilatkozta Orbán Viktor a keddi rendhagyó kormányülés előtt.
Ez a jogi, politikai felkészítés fogja elvinni a mai kormányülés nagy részét. Aztán persze vannak jó hírek is, nem csak mindig harc van, vannak jó hírek is. Fogunk hozni döntéseket lakossági energiatárolás támogatása ügyében.
- mondta a miniszterelnök.
