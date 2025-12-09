RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: visszatért egy régi szövetséges

Közös fotóval jelentette be a jó hírt a magyar miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.09. 12:11
Orbán Viktor szövetséges Andrej Babis

„Visszatért egy régi szövetséges. Mától újra Andrej Babis Csehország miniszterelnöke. Üdv újra a fedélzeten, Andrej!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Mától újra Andrej Babis Csehország miniszterelnöke (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Magyarország miniszterelnöke a köszöntés mellé egy közös fotót posztolt a Facebook-oldalán 2025. december 9-én, kedden.

 

