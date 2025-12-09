Orbán Viktor: visszatért egy régi szövetséges
Közös fotóval jelentette be a jó hírt a magyar miniszterelnök.
„Visszatért egy régi szövetséges. Mától újra Andrej Babis Csehország miniszterelnöke. Üdv újra a fedélzeten, Andrej!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke a köszöntés mellé egy közös fotót posztolt a Facebook-oldalán 2025. december 9-én, kedden.
