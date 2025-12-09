RETRO RÁDIÓ

Európában háborús készültség van

Santiago Peña elnök ma találkozott Orbán Viktorral.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.09. 15:09
Orbán Viktor paraguay adócsökkentés

"Harminc év után újra paraguayi elnök Magyarországon. Fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés. Európában háborús készültség van. A politikai napirend a szankcióktól, vagyonelkobzástól, háborús kezdeményezésektől hangos" - írja Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor ma találkozott Paraguay elnökével

A világ jelentős része azonban békét, együttműködést, gazdasági fejlődést szeretne. Így van ez Paraguayban is. Santiago Peña elnök átfogó fejlesztési programot hirdetett és partnereket keres a reformok eredményes megvalósításához. Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív kormányzás referenciapontja lett, az adócsökkentés politikájára, a családtámogatásokra, a foglalkoztatás és a befektetésösztönzés terén elért eredményeinkre a világ számos pontján mintaként tekintenek. Ezért Peña elnök úrral ma feltérképezzük, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez.

- írja bejegyzésében Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu