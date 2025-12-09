Európában háborús készültség van
Santiago Peña elnök ma találkozott Orbán Viktorral.
"Harminc év után újra paraguayi elnök Magyarországon. Fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés. Európában háborús készültség van. A politikai napirend a szankcióktól, vagyonelkobzástól, háborús kezdeményezésektől hangos" - írja Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor ma találkozott Paraguay elnökével
A világ jelentős része azonban békét, együttműködést, gazdasági fejlődést szeretne. Így van ez Paraguayban is. Santiago Peña elnök átfogó fejlesztési programot hirdetett és partnereket keres a reformok eredményes megvalósításához. Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív kormányzás referenciapontja lett, az adócsökkentés politikájára, a családtámogatásokra, a foglalkoztatás és a befektetésösztönzés terén elért eredményeinkre a világ számos pontján mintaként tekintenek. Ezért Peña elnök úrral ma feltérképezzük, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez.
- írja bejegyzésében Orbán Viktor.
