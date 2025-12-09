RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Éjszakába nyúló meló ígérkezik

Rendkívüli kormányülést tartanak. Orbán Viktor friss kulisszafotókat osztott meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.09. 17:05
Orbán Viktor facebook EU-csúcs

Hosszú nap vár még Magyarország miniszterelnökére. Korábban Orbán Viktor megosztotta saját Messenger csatornáján, hogy rendhagyó módon kedd délután tartanak kormányülést. 

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Rendkívüli keddi kormányülés. Éjszakába nyúló meló ígérkezik. Felkészülés a jövő héti EU-csúcsra.

 - írja a kormányfő.

 

 

