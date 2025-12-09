Orbán Viktor: Éjszakába nyúló meló ígérkezik
Rendkívüli kormányülést tartanak. Orbán Viktor friss kulisszafotókat osztott meg.
Hosszú nap vár még Magyarország miniszterelnökére. Korábban Orbán Viktor megosztotta saját Messenger csatornáján, hogy rendhagyó módon kedd délután tartanak kormányülést.
Rendkívüli keddi kormányülés. Éjszakába nyúló meló ígérkezik. Felkészülés a jövő héti EU-csúcsra.
- írja a kormányfő.
