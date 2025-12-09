Jó híreket közölt Orbán Viktor

Orbán Viktor saját Messenger csatornáján jelentkezett be, ahol elárulta, hogy a mai kormányülésen elkezdik a készülődést az Európai Uniós miniszterelnöki csúcsra is.

Orbán Viktor miniszterelnök ezzel a pályázattal tovább csökkenhet a családok rezsije. Fotó: NurPhoto via AFP

Percek múlva kezdődik a kormányülés. Szerda helyett most kedd délután. Hosszú is lehet. Itt van előttem vagy 10-12 napirendi pont. A legfontosabb az a jövő heti Európai Uniós miniszterelnöki csúcsra való fölkészülés, egyszerűbben fogalmazva: megy-e a pénzünk Ukrajnába, megtudjuk-e akadályozni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ha igen, akkor hogyan és annak milyen következményei vannak? De nem csak ilyen balhés napi rendi pontok vannak. Jó hírek is szerepelnek itt: például van itt egy előterjesztésünk lakossági program megindításáról. Ez arról szól, hogy ahol napelem található egy-egy lakóépületen, ott most lehet pályázni házi akkumulátorra, energiatárolóra, és így nem csak megtermelni lehet a napenergiát, hanem el is lehet raktározni, vagyis ezzel tovább lehet csökkenteni család rezsiét.

