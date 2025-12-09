RETRO RÁDIÓ

Jó híreket közölt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök ezzel a pályázattal tovább csökkenhet a családok rezsije.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.09. 16:25
Orbán Viktor rezsi ukrajna háború

Orbán Viktor saját Messenger csatornáján jelentkezett be, ahol elárulta, hogy a mai kormányülésen elkezdik a készülődést az Európai Uniós miniszterelnöki csúcsra is. 

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor miniszterelnök ezzel a pályázattal tovább csökkenhet a családok rezsije. Fotó: NurPhoto via AFP

Percek múlva kezdődik a kormányülés. Szerda helyett most kedd délután. Hosszú is lehet. Itt van előttem vagy 10-12 napirendi pont. A legfontosabb az a jövő heti Európai Uniós miniszterelnöki csúcsra való fölkészülés, egyszerűbben fogalmazva: megy-e a pénzünk Ukrajnába, megtudjuk-e akadályozni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ha igen, akkor hogyan és annak milyen következményei vannak? De nem csak ilyen balhés napi rendi pontok vannak. Jó hírek is szerepelnek itt: például van itt egy előterjesztésünk lakossági program megindításáról. Ez arról szól, hogy ahol napelem található egy-egy lakóépületen, ott most lehet pályázni házi akkumulátorra, energiatárolóra, és így nem csak megtermelni lehet a napenergiát, hanem el is lehet raktározni, vagyis ezzel tovább lehet csökkenteni  család rezsiét.

- mondta el Orbán Viktor saját csatornáján, amelyre ITT lehet feliratkozni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu