Orbán Viktor: Európa előtt két út áll

"Nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének" - írta Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22. 07:10
Orbán Viktor a Facebookon tette közzé álláspontját Európa helyzetéről.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook
Orbán Viktor: levelet küldök az Európai Bizottság elnökének

Az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában.

Európa előtt két út áll. 

Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét. 

A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői - immáron Amerika támogatása nélkül - tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak. És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai. 

Nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének.

- írta a Facebookon a miniszterelnök.

