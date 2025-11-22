Orbán Viktor: Európa előtt két út áll
"Nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének" - írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor a Facebookon tette közzé álláspontját Európa helyzetéről.
Orbán Viktor: levelet küldök az Európai Bizottság elnökének
Az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában.
Európa előtt két út áll.
Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét.
A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői - immáron Amerika támogatása nélkül - tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak. És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai.
Nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre