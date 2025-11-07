RETRO RÁDIÓ

Így nevettette meg Orbán Viktor Donald Trumpot – Videó

Ez a jelenet mindenkit váratlanul ért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 21:06
Módosítva: 2025.11.07. 21:06
Orbán Viktor Donald Trump humor

Pénteken Orbán Viktor és Donald Trump közös sajtótájékoztatót tartott a csúcstalálkozó előtt. A sajtóeseményen számos fontos téma került elő, melyek között egy vicces közjátékra is sor került.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Orbán Viktor poénján jót derült Donald Trump (Fotó: AFP / AFP)

Kölcsönkérhetném őt néhány hónapra?

– tette fel a kérdés viccesen Orbán Viktor az amerikai elnöknek a fehér házi szóvivője kapcsán, miután Karoline Leavitt helyretette a helyi baloldali fake news média képviselőit. Trump jót derült, majd tolmácsolta a szóvivőnek a magyar kormányfő felvetését, hozzátéve, ő viszont azt kéri, hogy inkább maradjon velük – írja a Ripost.

Íme a Fehér Házban történt megmosolyogtató jelenet videója:

Donald Trump és Karoline Leavitt egy korábbi felvételen:


 

 

