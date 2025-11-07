Így nevettette meg Orbán Viktor Donald Trumpot – Videó
Ez a jelenet mindenkit váratlanul ért.
Pénteken Orbán Viktor és Donald Trump közös sajtótájékoztatót tartott a csúcstalálkozó előtt. A sajtóeseményen számos fontos téma került elő, melyek között egy vicces közjátékra is sor került.
Kölcsönkérhetném őt néhány hónapra?
– tette fel a kérdés viccesen Orbán Viktor az amerikai elnöknek a fehér házi szóvivője kapcsán, miután Karoline Leavitt helyretette a helyi baloldali fake news média képviselőit. Trump jót derült, majd tolmácsolta a szóvivőnek a magyar kormányfő felvetését, hozzátéve, ő viszont azt kéri, hogy inkább maradjon velük – írja a Ripost.
Íme a Fehér Házban történt megmosolyogtató jelenet videója:
Donald Trump és Karoline Leavitt egy korábbi felvételen:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre