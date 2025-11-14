RETRO RÁDIÓ

Euronews: Magyarországon a legalacsonyabbak áram- és gázárak az Európa Unióban

Beszédes számok következnek.

Már az Euronews is arról ír, hogy Magyarországon a legalacsonyabbak áram- és gázárak az Európa Unióban, ami így is marad köszönhetően Orbán Viktor és Donald Trump sikeres tárgyalásának:  Az Eurostat adatai szerint 2025 első felében a háztartások villamosenergia-árai 100 kWh-ra vetítve Törökországban 6,2 eurótól Németországban 38,4 euróig terjedtek. Az EU-tagállamokat, a tagjelölt országokat és az EFTA-államokat is magában foglaló 38 európai ország átlaga 28,7 euró volt.

Karnok Csaba
Fotó: Karnok Csaba

Nyugat-Európában voltak a legmagasabb nominális árak, Belgium (35,7 euró) és Dánia (34,9 euró) szorosan követte Németországot. Olaszországban, Írországban és Csehországban is meghaladták az árak a 30 eurót. Ezzel szemben a legtöbb kelet-európai és EU-tagjelölt országban jóval alacsonyabb árak voltak.

Fotó: Pexels/Markus Spiske

Az EU-tagállamok közül Magyarországon (10,4 euró) volt a legalacsonyabb az áram ára, míg Spanyolországban (26,1 euró) és Franciaországban (26,6 euró) az árak az EU-átlag alatt maradtak. A háztartási földgázárak 2025 első felében Európában nagy eltéréseket mutattak. A legmagasabb árat Svédországban regisztrálták, 100 kWh-ra vetítve 21,30 euró volt, majd Hollandia (16,2 euró) és Dánia (13,1 euró) következett. Az EU-átlag 11,4 euró volt. Ezzel szemben Magyarország (3,07 euró), Horvátország (4,61 euró) és Románia (5,59 euró) rendelkezett az EU legalacsonyabb áraival.

 

