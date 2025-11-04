RETRO RÁDIÓ

Bulinegyed: elkezdődtek a tárgyalások a szomszédos kerületekkel a városrész elszakadásáról

Belső-Erzsébetváros lakói megelégelték a koszos, zajos, kaotikus mindennapokat és úgy tűnik, tényleg lépnek. A bulinegyed elszakadhat a hetedik kerülettől, a rabbik megkezdték a tárgyalásokat a szomszédos kerületek vezetőivel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 18:15
Belső-Erzsébetváros kerület rabbi bulinegyed

A bulinegyedhez kapcsolódó kezdeményezés nem új, de most fordulóponthoz érkezett. Frölich Róbert és Szabó György népszavazást indítottak annak érdekében, hogy Belső-Erzsébetváros – amit ma inkább a bulinegyedként emlegetnek - kiváljon a VII. kerületből, és csatlakozzon az V., VI. vagy akár a VIII. kerülethez.

bulinegyed
 A bulinegyed lakói többször tiltakoztak már a sétálóutcák és a kocsmakartell ellen Fotó:  Metropol

Ez már nem bulinegyed, hanem elviselhetetlen káosz

A két közéleti szereplő szerint a városrész lakóit magára hagyta az erzsébetvárosi és a fővárosi vezetés, a mindennapokat pedig közlekedési káosz, elviselhetetlen zaj és egészségtelen köztisztasági állapotok jellemzik.

Az Erzsébetvárosi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal közösen hosszú ideje közlekedési kísérleteket folytat a városrész lakóin, ellehetetlenítve a parkolást és közlekedési káoszt okozva Belső-Erzsébetvárosban

 – fogalmaz a közlemény.

Mint azt a Metropol már megírta, a kezdeményezés aláírói szerint a városrész lakói nem érzik magukat biztonságban saját otthonukban, az önkormányzat pedig nem tartatja be a vendéglátóhelyek működésére vonatkozó szabályokat.

A közlemény szerint: 

Elemi érdekünk, hogy olyan városrészhez tartozzunk, amely tiszta és betartatja a rendeleteit, mint például az V. vagy a VI. kerület, s az sem mellékes, hogy az említett kerületekben mindenhol a lakosság érdeke az elsődleges.

Megtudtuk: Az elmúlt napokban tényleges egyeztetések is elindultak. Frölich Róbert a közösségi oldalán számolt be róla, hogy Szabó Györggyel találkoztak Soproni Tamással, a VI. kerület polgármesterével, és jó hangulatú tárgyalásban volt részük.  A részletekről azonban nem árult el semmit, mivel jövő héten tárgyalnak  Szentgyörgyvölgyi Péterrel, az ötödik kerület polgármesterével is.

A főrabbi azt is hozzátette: a megbeszéléseket követően újabb lakossági fórumot is tartanak, ahol beszámolnak az előrelépésekről, beleértve a tervezett polgárőrség megalakítását is. 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
