Bulinegyed: elkezdődtek a tárgyalások a szomszédos kerületekkel a városrész elszakadásáról

A bulinegyedhez kapcsolódó kezdeményezés nem új, de most fordulóponthoz érkezett. Frölich Róbert és Szabó György népszavazást indítottak annak érdekében, hogy Belső-Erzsébetváros – amit ma inkább a bulinegyedként emlegetnek - kiváljon a VII. kerületből, és csatlakozzon az V., VI. vagy akár a VIII. kerülethez.

A bulinegyed lakói többször tiltakoztak már a sétálóutcák és a kocsmakartell ellen Fotó: Metropol

Ez már nem bulinegyed, hanem elviselhetetlen káosz

A két közéleti szereplő szerint a városrész lakóit magára hagyta az erzsébetvárosi és a fővárosi vezetés, a mindennapokat pedig közlekedési káosz, elviselhetetlen zaj és egészségtelen köztisztasági állapotok jellemzik.

Az Erzsébetvárosi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal közösen hosszú ideje közlekedési kísérleteket folytat a városrész lakóin, ellehetetlenítve a parkolást és közlekedési káoszt okozva Belső-Erzsébetvárosban

– fogalmaz a közlemény.

Mint azt a Metropol már megírta, a kezdeményezés aláírói szerint a városrész lakói nem érzik magukat biztonságban saját otthonukban, az önkormányzat pedig nem tartatja be a vendéglátóhelyek működésére vonatkozó szabályokat.

A közlemény szerint:

Elemi érdekünk, hogy olyan városrészhez tartozzunk, amely tiszta és betartatja a rendeleteit, mint például az V. vagy a VI. kerület, s az sem mellékes, hogy az említett kerületekben mindenhol a lakosság érdeke az elsődleges.

Megtudtuk: Az elmúlt napokban tényleges egyeztetések is elindultak. Frölich Róbert a közösségi oldalán számolt be róla, hogy Szabó Györggyel találkoztak Soproni Tamással, a VI. kerület polgármesterével, és jó hangulatú tárgyalásban volt részük. A részletekről azonban nem árult el semmit, mivel jövő héten tárgyalnak Szentgyörgyvölgyi Péterrel, az ötödik kerület polgármesterével is.

A főrabbi azt is hozzátette: a megbeszéléseket követően újabb lakossági fórumot is tartanak, ahol beszámolnak az előrelépésekről, beleértve a tervezett polgárőrség megalakítását is.



