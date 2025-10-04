Szentkirályi Alexandra: Karácsonyék soha nem látott gazdasági és pénzügyi helyzetbe kergették Budapestet

Mindenki mérleget von és értékel, ez afféle politikusi kötelező feladat. A budapestiek többsége valószínűleg nem ezzel a gondolattal ébredt ma reggel. Viszont biztosan van gondolatuk arról, ha ezeket a posztokat olvassák, hogy az egy évvel ezelőtti bizalmukat – bárkire is szavaztak – megszolgálták-e azok a politikusok, akik ma a fővárost vezetik.

A budapestiek tavaly úgy döntöttek, hogy gyökeres változásra van szükség a nemzet fővárosában. Az emberek lecserélték a teljes közgyűlést, egyértelmű üzenetet küldtek a várost 2024-ig vezető baloldalnak, ajtót mutatva nekik. A többség változásért kiáltott, ezért a közgyűlés kétharmadát ma azok a frakciók teszik ki, akik azt ígérték, hogy más és jobb hellyé teszik Budapestet. De nem minden kétharmad hoz változást, mert ez nem csak matek.

Ha ma egy budapesti visszatekint az elmúlt egy év eseményeire, azt látja, hogy bár új irányt mutatott a főváros választott vezetőinek, a többség mégis a régi úton halad - még azok is, akik korábban azt ígérték, hogy az az áradás új távlatokat nyit vagy hogy politizálás helyett valódi városvezetés kezdődik. De nem ez történt. A változást ígérők besoroltak a zsákutcába menetelő régi irány mögé, és hátat fordítottak azoknak az embereknek, akik hittek abban, hogy majd minden más lesz.

Ma Budapest sokkal rosszabb állapotban van, mint azelőtt volt, hogy az emberek egy új felállás mellett döntöttek. Városvezetés helyett, ma fővárost vezető többség teljes szereptévesztésben van. A főváros vezetői és a közgyűlés többsége azt hiszi, hogy a budapestiek azért küldték őket a közgyűlésbe, hogy országos politikai harcokat vívjanak és influenszerként váltsák meg a világot. Ezt persze hobbiból, minden képviselő meg is tehetné, csak közben a fővárost soha nem látott gazdasági és pénzügyi helyzetbe kergették, a város önmaga tehetetlenségétől működik – még.

Pedig Budapest egy fantasztikus város, egyéni adottságokkal és lehetőségekkel. Már számtalanszor bizonyítottuk, hogy bármire képesek vagyunk, ha van mögötte közös akarat. Világraszóló dolgokra vagyunk képesek, ha mindenki tudja mi a dolga, és el is végzi azt. Budapest minden szegletében találunk valamit, ami azt üzeni a világnak, hogy nagyobbak vagyunk, mint az elsőre bárki gondolná.

És Budapest előtt most is ott a lehetőség, hogy fantasztikus dolgokat vigyen véghez. Látjuk, hogy mi a baj és ha Budapest vezetői és a Fővárosi Közgyűlés többsége a dolgával foglalkozna és a segítő kezet keresné és nem elütné, akkor ez a város működne, fejlődne és megmutathatná a világnak, hogy mi mitől vagyunk annyira büszkék a nemzet fővárosára.