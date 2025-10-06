RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet

Egy nap, két esemény.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.06. 07:53
Módosítva: 2025.10.06. 07:55
Orbán Viktor újraszentelés fenyegetés

Friss bejegyzéssel kezdte a napot Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Magyarország miniszterelnöke múlt hét vasárnapra visszaemlékezve posztolt.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor: Mi építünk tovább (Fotó: NurPhoto via AFP)

„Megbékéléstől a megfélemlítésig. Tegnap felemelő napunk volt. Felemelő nap, mert újraszentelték a felújított veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Aki templomot épít, az hazát épít. Veszprém épülése pedig olyan mértékű, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Meghaladja a jobb- és baloldali lövészárkokat. Mindannyiunk büszkesége.
Közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek. Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet. Ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás.
Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot. És ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit.”
– írta hétfő reggel Orbán Viktor a közösségi oldalán.

 


 

 

