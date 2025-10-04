Orbán Viktor óriási bejelentést tett: fix 3%-os hitelt nyújtanak a kis- és középvállalkozásoknak is

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán írta ki: óriási bejelentés, hamarosan élőben. Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara (MKIK) elnökével közösen óriási sikert jelentettek be. A kis- és középvállalkozásoknak fix 3%-os kamatozású hitelt adnak az MKIK-val közösen, amit a Széchenyi Kártya rendszerén keresztül juttatnak el a vállalkozásoknak. Ezzel beérett a Kormány és az MKIK közös együttműködése - írja a Ripost.

Orbán Viktor bejelentése a YouTube-csatornáján élőben szombat délelőtt, október 4-én / Fotó: YouTube

Orbán Viktor fantasztikus bejelentése

Beérett a Kormány és az MKIK közös munkájának első látványosabb gyümölcse, fantasztikus eredményt jelentettek be. A megállapodással Orbán Viktor miniszterelnök nagyon elégedett. Ha ezt végrehajtják, akkor a magyar gazdaság teljesítménye és hatékonysága, valamint a vállalkozások is növekedni fognak.

Az európai gazdaságról csak rossz híreket lehet kapni. A médiában írják, hogy romlik Európa versenyképessége. Draghi elnök úr egyenesen armageddonról vizionált, és azóta rosszabb a helyzet, és ez 8 hónapja volt! És itt az orosz–ukrán háború. Ezért defenzív, sündisznó testtartásos európai gazdaságpolitikát látunk, és ez nem jó

- mondta Orbán Viktor a YouTube-csatornáján.

Az MKIK-val kötött megállapodás viszont a fejlődési pályáról szól. A kormány gazdasági stratégiája több pontból áll:

Otthonteremtési program – a 3%-os kamatozású hitel A vállalkozásoknak nyújtott támogatott hitel, ezt jelentették be most Csökkentik az adókat, a családok adóit, de lesznek majd vállalkozási adócsökkentések is

Szeretnének érzékelhető segítséget nyújtani a vállalkozások számára. Most a második pillérről beszélünk: hitel a vállalkozásoknak. Könnyű, nem bürokratizált, fix 3%-os kamatozású hitel, aminek eljuttatása kitaposott ösvényen keresztül történik – ezeket a szempontokat adtuk meg, amikor kidolgoztuk a hitelt

- tette hozzá a miniszterelnök.

Október 6-ától lesz tehát igénylehető a magyar kis- és középvállalkozások számára elérhető 3%-os fix kamatozású hitel, amit a Széchenyi-kártyán keresztül juttatnak el a vállalkozásokhoz.

Nagy Elek, az MKIK elnöke hozzátette: