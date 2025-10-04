Orbán Viktor óriási bejelentést tett: fix 3%-os hitelt nyújtanak a kis- és középvállalkozásoknak is

Izgalmasan indult a szombat délelőtt. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán írta ki: Óriási bejelentés, hamarosan élőben. Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara elnökével közösen óriási sikert jelentettek be.
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán írta ki: óriási bejelentés, hamarosan élőben. Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara (MKIK) elnökével közösen óriási sikert jelentettek be. A kis- és középvállalkozásoknak fix 3%-os kamatozású hitelt adnak az MKIK-val közösen, amit a Széchenyi Kártya rendszerén keresztül juttatnak el a vállalkozásoknak. Ezzel beérett a Kormány és az MKIK közös együttműködése - írja a Ripost.
Beérett a Kormány és az MKIK közös munkájának első látványosabb gyümölcse, fantasztikus eredményt jelentettek be. A megállapodással Orbán Viktor miniszterelnök nagyon elégedett. Ha ezt végrehajtják, akkor a magyar gazdaság teljesítménye és hatékonysága, valamint a vállalkozások is növekedni fognak.
Az európai gazdaságról csak rossz híreket lehet kapni. A médiában írják, hogy romlik Európa versenyképessége. Draghi elnök úr egyenesen armageddonról vizionált, és azóta rosszabb a helyzet, és ez 8 hónapja volt! És itt az orosz–ukrán háború. Ezért defenzív, sündisznó testtartásos európai gazdaságpolitikát látunk, és ez nem jó
- mondta Orbán Viktor a YouTube-csatornáján.
Az MKIK-val kötött megállapodás viszont a fejlődési pályáról szól. A kormány gazdasági stratégiája több pontból áll:
Szeretnének érzékelhető segítséget nyújtani a vállalkozások számára. Most a második pillérről beszélünk: hitel a vállalkozásoknak. Könnyű, nem bürokratizált, fix 3%-os kamatozású hitel, aminek eljuttatása kitaposott ösvényen keresztül történik – ezeket a szempontokat adtuk meg, amikor kidolgoztuk a hitelt
- tette hozzá a miniszterelnök.
Október 6-ától lesz tehát igénylehető a magyar kis- és középvállalkozások számára elérhető 3%-os fix kamatozású hitel, amit a Széchenyi-kártyán keresztül juttatnak el a vállalkozásokhoz.
Nagy Elek, az MKIK elnöke hozzátette:
A magyar vállalkozó hajós a Dunán. Most mi nemcsak egy evezőt, hanem egy hajót nyújtunk a vállalkozónak. A magyar kormány és a kamara idén májusban egy egészen újszerű megállapodást kötött annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások versenyképességét elő tudjuk segíteni. Ehhez szoros együttműködés kell. Az MKIK a tudásalapú gazdaságban hisz, ehhez tudásalapú kamara kell. A Nemzetgazdasági Minisztériummal programokon dolgozunk, az Igazságügyi Minisztériummal adminisztrációcsökkentő programokon. Újszerű mesterséges intelligencia programon, az Energiapolitikai Minisztériummal energiatárolási programon dolgozunk. Edukációs programon is, itt van jelentősége a tudásnak: a Kulturális és Innovációs Minisztériummal innovációs programokon, az egyetemeknek a vállalatokkal való együttműködésének erősítésén, valamint a felnőttképzés piaci igényekhez való biztosításán dolgozunk. Nagy kamarai ökoszisztémát akarunk kialakítani. A mesterséges intelligencia minél gyorsabb elterjesztése is nagyon fontos; el kell juttatni a közel 1 millió vállalkozáshoz, dolgoznak ennek felhasználását célzó pénzügyi programokon. Nagyon komoly háttérmunka folyik a kamara és a kormányzati szervek között. Ma egy igazi közös siker, valódi segítség a vállalkozásoknak: a Széchenyi-kártya program hiteleinek egységesen fix 3%-a nem kevés pénzt jelent. Óriási jelentőségű, milyen gyümölcsöző eredményeket tud hozni. Covid, háború, energiaválság idején a Széchenyi-kártya nagyon fontos mentőöv! Egy ilyen intézkedéssel lehetőség lesz, hogy a vállalkozások ne csak alkalmazkodjanak, hanem proaktívan tudják formálni a környezetüket. Minden ambíciózus kis- és középvállalkozás esélyt kapjon; ha a gazda gazdag, az ország is gazdag.
