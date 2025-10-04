Orbán Viktor: Magyarország első számú érdeke a béke! - Videó

Orbán Viktor Heteknek adott interjúja személyes kérdéssel indult: az ukrán háború kapcsán megkérdezték tőle, mit tenne, ha nálunk törne ki háború. A miniszterelnök azt válaszolta, hogy ha megtámadják hazánkat, meg kell védeni — ezzel egyidejűleg a családunkat is védjük; különben mindkettő védtelen marad.

Orbán Viktor exkluzív interjút ad a Heteknek. Fotó: Post Horizon

A feladat az, hogy ilyen helyzet sose egyen, erre a garancia nemzeti kormányzás, hogy olyan vezetése legyen az országnak, amely kizárólag annak érdekeit tartja szem előtt. Béke, együttműködés

– mondta.

A kormányfő szerint a jogainkhoz való ragaszkodás addig tartható fenn, amíg elegendő erőnk van hozzá. Szerinte a bürokraták fegyvereket akarnak küldeni, és az uniót próbálják bevonni ebbe. Ő nem tudja megmondani, például a franciák küldjenek-e fegyvert, de hangsúlyozta, hogy ehhez ne az uniót használják, és Magyarországot se vonják be ebbe.

A kormányfő szerint a 27 tagállam megsértheti Magyarország alkotmányos jogait, de ilyenkor Magyarország védekezni fog. Hozzátette, hogy bevonni nem tudják az országot a háborúba, legfeljebb megkerülni, ami az első és második világháború idején sem sikerült, így a kérdés az, hogy képesek vagyunk-e kívül maradni. Szerinte Brüsszel próbálkozásai kevésbé az alkotmányos kormányok leváltásáról szólnak; céljuk a magyar kormány leváltása. Hasonló a helyzet más európai országokban is, ezért van most Brüsszel-párti kormány Lengyelországban is. A miniszterelnök szerint a Tisza Párt egy brüsszeli projekt, amelynek célja, hogy végrehajtsa, amit Brüsszel kér; míg korábban ezt jobban leplezték, ma már nyíltan kimondják.

Stratégiai érdek Ukrajna létezése

Az ukrán háborúra és az ukrán–magyar kapcsolatokra visszatérve Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy éberségre és stratégiai nyugalomra van szükség. Kiemelte, hogy az ukrán titkosszolgálat folyamatosan tevékenykedik, és Magyarország védekezik ezzel szemben. Hozzátette, hogy Kijevből a magyar politika befolyásolása is zajlik, az ukránok innen támogatják a magyar ellenzéket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország szuverén ország.

Erre nagyon vigyázni kell, ez a legbecsesebb értéke egy országnak. Még baráti alapon sem szabad hagyni, hogy megmondják, hogyan éljünk, milyen legyen a külpolitikánk. Rákényszeríteni bennünket a szuverenitás feladására nem lehet

– hangsúlyozta.