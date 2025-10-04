Orbán Viktor: Magyarország első számú érdeke a béke! - Videó

Hazai és nemzetközi kérdések is szóba kerültek. Orbán Viktor interjút adott Kulifai Máténak.
Orbán Viktor Heteknek adott interjúja személyes kérdéssel indult: az ukrán háború kapcsán megkérdezték tőle, mit tenne, ha nálunk törne ki háború. A miniszterelnök azt válaszolta, hogy ha megtámadják hazánkat, meg kell védeni — ezzel egyidejűleg a családunkat is védjük; különben mindkettő védtelen marad.
A feladat az, hogy ilyen helyzet sose egyen, erre a garancia nemzeti kormányzás, hogy olyan vezetése legyen az országnak, amely kizárólag annak érdekeit tartja szem előtt. Béke, együttműködés
– mondta.
A kormányfő szerint a jogainkhoz való ragaszkodás addig tartható fenn, amíg elegendő erőnk van hozzá. Szerinte a bürokraták fegyvereket akarnak küldeni, és az uniót próbálják bevonni ebbe. Ő nem tudja megmondani, például a franciák küldjenek-e fegyvert, de hangsúlyozta, hogy ehhez ne az uniót használják, és Magyarországot se vonják be ebbe.
A kormányfő szerint a 27 tagállam megsértheti Magyarország alkotmányos jogait, de ilyenkor Magyarország védekezni fog. Hozzátette, hogy bevonni nem tudják az országot a háborúba, legfeljebb megkerülni, ami az első és második világháború idején sem sikerült, így a kérdés az, hogy képesek vagyunk-e kívül maradni. Szerinte Brüsszel próbálkozásai kevésbé az alkotmányos kormányok leváltásáról szólnak; céljuk a magyar kormány leváltása. Hasonló a helyzet más európai országokban is, ezért van most Brüsszel-párti kormány Lengyelországban is. A miniszterelnök szerint a Tisza Párt egy brüsszeli projekt, amelynek célja, hogy végrehajtsa, amit Brüsszel kér; míg korábban ezt jobban leplezték, ma már nyíltan kimondják.
Az ukrán háborúra és az ukrán–magyar kapcsolatokra visszatérve Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy éberségre és stratégiai nyugalomra van szükség. Kiemelte, hogy az ukrán titkosszolgálat folyamatosan tevékenykedik, és Magyarország védekezik ezzel szemben. Hozzátette, hogy Kijevből a magyar politika befolyásolása is zajlik, az ukránok innen támogatják a magyar ellenzéket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország szuverén ország.
Erre nagyon vigyázni kell, ez a legbecsesebb értéke egy országnak. Még baráti alapon sem szabad hagyni, hogy megmondják, hogyan éljünk, milyen legyen a külpolitikánk. Rákényszeríteni bennünket a szuverenitás feladására nem lehet
– hangsúlyozta.
A kormányfő szerint a németek és a törökök nem szeretnék, ha Oroszország mellett szomszédságban lennének velünk. A történelem már több hasonló esetet mutatott, és ezek nem bizonyultak előnyösnek. Szerinte az a jó, ha valahogy el vagyunk választva a nagy birodalmaktól, ezért stratégiailag előnyös, hogy Oroszország és Magyarország között Ukrajna található.
Orbán Viktor azt javasolta, hogy az Unió és Ukrajna között jöjjön létre egy stratégiai megállapodás, amelyben konkrét pontokat rögzítenek. Ez segítené Ukrajnát az állami működés fenntartásában. Hozzátette, hogy Ukrajna nem képes önmaga ellátására, és a pénz jelentős része a frontra kerül; számításaik szerint Európa eddig 170 milliárd dollárt égetett el a harcok során.
A kormányfő szerint a jelenlegi helyzetből tárgyalással lehetne kijönni, ezért javasolja, hogy Európa tárgyaljon Oroszországgal. A háborút csak általános rendezéssel lehetne lezárni, amely mindenki biztonságát garantálná. Nem a háborút kell megnyerni, hanem diplomáciai megoldást találni.
Trump megváltozott retorikájáról és az alaszkai találkozóról Orbán Viktor azt mondta, hogy ő nem tud részt venni a „világmegfejtésben”, mert kijelentéseinek diplomáciai súlya van, és ez felelősséggel jár. A kérdés az, lehet-e egy háborút diplomáciai érintkezés nélkül lezárni.
ha tízszer nem sikerül lezárni így a háborút, akkor tizenegyedszer is tárgyalni kell
Ha nem az a cél, hogy valamelyik háborúzó felet véglegesen megsemmisítsük, előbb-utóbb tárgyalni kell – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ma abnormális helyzetben vagyunk.
Az amerikai fordulat következtében az Európai Unió hamarosan több száz milliárd dollár értékben vásárol amerikai fegyvereket, amelyeket Ukrajnának adunk. Donald Trump egy üzletember – fejtette ki a miniszterelnök.
A Közel-Kelet helyzetéről a kormányfő azt mondta, több okból fontos Magyarország számára az Izraellel való szoros együttműködés. Egyrészt sok magyar él Izraelben, valamint sok zsidó származású magyar állampolgár él Magyarországon, akik a nemzet közösségének részei, így nem hagyhatók figyelmen kívül. Másrészt a térség stabilitása kulcsfontosságú, mert bizonytalan helyzetben menekülthullámok indulhatnak el; Egyiptom és Izrael kulcsországok ebben, és fontos, hogy kapcsolataink jók legyenek. Harmadszor, kulturális szempontból is kötődünk a zsidó kultúrához a keresztény kultúrán keresztül. Negyedszer, gazdasági érdekek is Izrael mellett szólnak, és van személyes tényező is: amikor Netanjahu van hatalmon, egy barátunk vezeti az országot, így a barátainkat tisztelnünk és támogatnunk kell.
Az ENSZ-ben több ország Palesztin államot ismert el; Orbán szerint ez zavaros helyzet, Magyarország a „senki földjén” van, ezért nem is érintik minket. Kérdés, hogy ez megoldást jelent-e az ottani helyzetre, mivel a világ tanácsai önmagukban nem oldanak meg problémákat. Hozzátette, most könnyebbnek tűnik a helyzet, mert az amerikai elnök 20 pontos javaslatában nincs benne a kétállami megoldás.
