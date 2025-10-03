Nagy bejelentést tett Orbán Viktor: "Holnap 9:00-kor minden kiderül!"

A közösségi oldalán osztotta meg a hírt.
"Holnap 9:00-kor minden kiderül" - árulta el a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A miniszerelnök exkluzív interjúja szombat reggel 9 órától lesz elérhető, amelyet a Heteknek adott, erre hívta fel a figyelmet a közösségi médiában is - tudta meg a Ripost.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.