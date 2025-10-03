Nagy bejelentést tett Orbán Viktor: "Holnap 9:00-kor minden kiderül!"

"Holnap 9:00-kor minden kiderül" - árulta el a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Exkluzív interjút adott Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszerelnök exkluzív interjúja szombat reggel 9 órától lesz elérhető, amelyet a Heteknek adott, erre hívta fel a figyelmet a közösségi médiában is - tudta meg a Ripost.