Nem hiszed el ki tűnt fel Orbán Viktor videójában

A rappert a Kossuth téren kapták lencsevégre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 20:16
Curtis Orbán Viktor Békemenet

"Te hogy-hogy itt?" - kérdezi a videó készítője Curtistől, aki éppen az október 23-ai rendezvények helyszínén sétálgat.

Curtis is ott lesz a 2025-ös Békemeneten?
Curtis is ott lesz a 2025-ös Békemeneten? Fotó: Máté Krisztián / metropol

Curtis viccesen így válaszolt: "Csak erre jártam."

Sztárok garmadája érkezik a Békemenetre

Orbán Viktor Facebook oldalán már több olyan videó is megjelent, amelyen az látszik, hogy melyik hazai hírességek vesznek majd részt a Békemeneten 2025-ben.

"Várunk mindenkit sok szeretettel a Békemenetre, hogy együtt emlékezhessünk meg az '56-os hősökről" - mondta Muri Enikő a videóüzenetben.

"Állj ki te is a békéért!" - buzdította a nézőket Gönczi Gábor.

Vasvári Vivi, Szabó Zsófi, Kucsera Gábor és Cooky külön-külön is arra buzdította a nézőket, hogy vegyenek részt a Békemeneten.

 

