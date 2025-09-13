Tisza Párt: Drasztikus adóemelések, behódolás Brüsszelnek

Itt az újabb hangfelvétel.
Magyarország a teljes behódolás politikáját folytatná az Európai Unióban, ha a Tisza Párt kormányzati pozícióba kerülne – derült ki az újabb hangfelvételből, amely a párt egyik budapesti zárt körű rendezvényén készült. Tarr Zoltán alelnök itt azt fejtegette, hogy nem szabad Brüsszelt kritizálni, inkább az összefogáson kell dolgozni Európában. Magyar Péter jobbkeze azt is elárulta, hogy az Európai Parlamentben és most már az Európai Bizottságban is örömmel fogadják őket-írja a Magyar Nemzet.
A Tisza Párt kormányzati pozícióban nem kritizálná Brüsszelt, hanem az európai egységet erősítenék – lényegében ezt fogalmazta meg Magyar Péter alelnöke azon a belső pártrendezvényen, amelyről újabb hangfelvétel került a Magyar Nemzet szerkesztőségéhez. Tarr Zoltán egy hosszú monológban azt fejtegette, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői az uniós döntések részesei szeretnének lenni, és már most kiválóan együttműködnek az Európai Bizottsággal olyan kérdésekről, amelyek Magyarországot érintik.
De nézzük, konkrétan miről beszélt az EP-képviselő!
Úgyhogy én nem szégyellem azt és nem érzem, hogy ebben bátortalannak kell lennünk. Az ország érdekét azt szolgálja, hogy ha egy erős Európában van, és az erős Európa úgy lesz, hogyha részesei vagyunk. Az nem cél, és mi azért vagyunk az Európai Parlamentben, mert szeretnénk a döntések részesei lenni. Ugye van egy ilyen mondás, ha nem az asztalnál ülsz, akkor az étlapon vagy. Mi az asztalnál szeretnénk ülni, szeretnénk ott lenni, amikor döntések születnek, szeretnénk ott lenni és ezeket a döntéseket befolyásolni. Magyarország nem egy nagy ország, nem egy kifejezetten erős ország, de ettől, hogy saját magát kizárja ezekből a megbeszélésekből, még annál is gyengébbé válik, mint amilyen igaziból, mert egyébként egy erős és normális ország lehetnénk, akik az összefogást tudnánk munkálni Európában és nem kívülről kritizálnánk, hanem tényleges módon hozzájárulva vennénk részt a közös gondolatok megformálásában.
A cirádás körmondat egyik figyelemre méltó része, amelyben Magyarország kicsinységét igyekszik hangsúlyozni Tarr Zoltán, kísértetiesen emlékeztet a régi baloldali szemléletre, amit egykor az MSZP vezetői fogalmaztak meg: „merjünk kicsik lenni!” A Tisza Párt külpolitikájáról egyértelmű képet fest ez a szövegrész, hiszen az alelnök leplezetlenül kimondta, hogy a magyar érdekek hangsúlyos képviselete helyett a közös brüsszeli döntéseket támogatnák.
Magyar Péter jobbkeze a folytatásban is fontos információkat osztott meg a hallgatóságával, amikor azt mondta:
Ez a cél, mi ezen dolgozunk és örömmel jelentem, hogy minket az Európai Parlamentben és most már az Európai Bizottságban is örömmel fogadnak és konzultálnak velünk olyan kérdésekről, amelyek érintik Magyarországot. A helyzet az ugyanakkor, hogy mi nem vagyunk végrehajtó pozícióban, tehát, hogy mondjam, felvetéseket tehetünk, de sem garanciát nem tudunk vállalni arra, hogy ezek Magyarország részéről hogyan lesznek végrehajtva, sem pedig ígéreteket nem tudunk tenni értelemszerűen, hiszen nem vagyunk abban a helyzetben, de remélem, hogy közösen sikerül majd ebbe a helyzetbe jutnunk.
Világos beszéd, Tarr Zoltán elárulta, hogy már jelenleg is konzultálnak az európai döntéshozókkal a hazánkat érintő ügyekben, de a lehetőségeik korlátozottak. Ugyanakkor nem hagy kétséget afelől, hogy amint megszerzik a kormányzati hatalmat, minden brüsszeli elvárást és utasítást végrehajtanak.
A napokban több olyan hangfelvétel került nyilvánosságra, amelyeken Tarr Zoltán leleplezte a Tisza Párt valódi terveit, illetve azt, hogy milyen külső erőkkel együttműködve készülnek a kormány megbuktatására.
Csütörtökön a Magyar Nemzet már írt arról, hogy az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködésére világított rá Magyar Péter alelnöke. Ez szintén azon a belső tiszás fórumon hangzott el, amelyről a mostani és a korábbi felvételek készültek. A budapesti pártrendezvényen Tarr elismerte, hogy Brüsszel szándéka megkeseríteni a magyar kormány életét, és ez sokszor az országot is érinti. Azt is megosztotta a hallgatóságával, hogy instruálja az Európai Parlamentben a frakcióvezetőket arról, milyen irányvonalat képviseljenek Magyarországgal kapcsolatban.
Mindez egybevág a most megismert beszédrészlettel,
itt is azt fejtegette a politikus, hogy rendszeresen egyeztetnek az uniós vezetőkkel arról, miként viszonyuljanak az Orbán-kormány döntéseihez.
Ezt megelőzően arról adtunk hírt, hogy a Tisza szoros együttműködést alakított ki a brüsszeli elit egyik hű szövetségesével, a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel. Külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben.
Ezek fényében érthető, miért akarja a Tisza Párt a végsőkig titkolni, mire készül, ha megnyeri a választásokat. Tarr Zoltán maga árulta el a már említett budapesti zárt párteseményen, hogy nem hozzák nyilvánosságra a valódi programjukat, amit 300 szakértő, 65 munkacsoportban készít már az év elejétől. Az alelnök nyomatékosította, hogy „nagyon-nagyon későn és sokára lesz nyilvános” mindez. A hangfelvétel szerint Tarr köntörfalazás nélkül beismerte azt is, hogy „ugyan vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogjuk publikálni ezeket”. A legfontosabb mondat ezután hangzott el, a Tisza alelnöke úgy fogalmazott: „Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk.”
A titkolózás sikertelennek bizonyult, a kiszivárgott felvételekből szinte minden lényeges információt megtudhatunk arról, mi várhat az országra, ha Magyar Péterék hatalomra kerülnek.
Drasztikus adóemelések, teljes behódolás Brüsszelnek, hazánk kiszolgáltatása a globalista baloldalnak és a Lengyelországban megismert, a jogállamiságot figyelmen kívül hagyó leszámolás a politikai ellenfelekkel – olvasható a Riposton.
