Czepek Gábor: A Tisza támadja a rezsicsökkentést

Czepek Gábor facebook oldalán tett közzé egy videót, amelyben arról beszélt, hogy a Tisza Párt már a reizsicsökkentést sem kíméli.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 15:58
Czepek Gábor államtitkár a felvételben többe között azt is elmondja:

Czepek Gábor szerint a Tisza otthonfelújítási programja nem most és nem mindenkinek segítene

A Tisza Párt egy olyan otthonfelújítási programban gondolkodik, amely nem most, hanem 10 év múlva jelent segítséget, és nem minden magyarnak, hanem csak a magyarok 25 százalékának jár.

Czepek Gábor a jelenre hívta fel a figyelmet

 

Videójában hangsúlyozta, hogy a kormány most segít, nem pedig a jövőben. "Tessék választani!" - zárta gondolatát.

 

