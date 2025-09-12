Czepek Gábor: A Tisza támadja a rezsicsökkentést

Czepek Gábor facebook oldalán tett közzé egy videót, amelyben arról beszélt, hogy a Tisza Párt már a reizsicsökkentést sem kíméli.
Czepek Gábor államtitkár a felvételben többe között azt is elmondja:
A Tisza Párt egy olyan otthonfelújítási programban gondolkodik, amely nem most, hanem 10 év múlva jelent segítséget, és nem minden magyarnak, hanem csak a magyarok 25 százalékának jár.
Videójában hangsúlyozta, hogy a kormány most segít, nem pedig a jövőben. "Tessék választani!" - zárta gondolatát.
