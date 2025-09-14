Kocsis Máté: Ne papolj szeretetországról, miközben a te képed már beleöregedett a gyűlölködésbe

,,Ne papolj szeretetországról, békés, mosolygós Magyarországról, miközben a te képed már beleöregedett a gyűlölködésbe." - írja kocsis Máté legújabb Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hergeléséből most már a Fidesz frakcióvezetőjének is elege lett.

Kocsis Máténak is betelt a pohár. Fotó: Vasvári Tamás

Válasz Magyar Péternek. Peti, te, hallod-e! Látom, még a vasárnap délelőttjeidet is gyűlöletkeltéssel töltöd. Mai írásodnak mindjárt az elején azzal teszed magad közröhej tárgyává, hogy a harminc évvel ezelőtti ruandai népirtókhoz hasonlítod Orbán Viktort. Te forrófejű bohóc. (Mellékesen teszem csak hozzá, már annyira szétestél, hogy egymillió ember szervezett lemészárlásával is párhuzamot vonsz a mai Magyarországon, miközben már észre sem veszed, mennyire nevetségessé válsz. Teljesen elvakult vagy.) Ne reménykedj a nagy többség ma már látja, hogy csak a hatalom- és bosszúvágyad munkál benned, semmi más. Nem sertepertélhetsz és garázdálkodhatsz a Fidesz környékén a kierőszakoskodott sok milliós kamu állásaidért. Ez a te bajod, ezért vagy dühös. Te sértett bohóc. Azt írod, “Orbán Viktor poloskázik”. Figyelj, téged a fél ország poloskának hív, amit csak magadnak köszönhetsz, mert lehallgattad a családodat. Az emberek nem szeretik a poloskákat. Sem azokat, amiket a családtagok lehallgatására használnak, sem azokat, amik ellepik a teraszokat. Le szokták őket söpörni, ahogy a miniszterelnök is tette. Partvissal, amitől te ezek szerint annyira berezeltél, hogy azonnal egy népirtás ugrott be. És készülj, jövőre a választók is le fognak söpörni téged, szavazatokkal. Te megbízhatatlan bohóc

– írja Kocsis Máté, aki szerint ezzel csak tovább szítja az országban a gyűlöletet.