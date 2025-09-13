Botrány: Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay és a tiszások uszítása miatt

Lázár Jánost is megfenyegették.
Ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen közösség elleni uszítás miatt, mert Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester és a környékbeli tiszás aktivisták együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek a résztvevői aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak.
A Magyar Nemzet cikkéből kiderül, a bejelentést Tényi István tette, aki részletesen meg is indokolta a döntését. Az Origo cikkét idézve leírta, hogy a politikai gyűlöletkeltés újabb döbbenetes fejezetéhez, minden eddiginél alantasabb szintre érkezett Magyarország azzal, hogy Márki-Zay Péter a tiszás aktivisták körében vezető szerepet vállalt abban a performanszban, amelyben politikusok meggyilkolására buzdítottak.
A Metropol is beszámolt arról, hogy döbbenetes esemény zajlott a hódmezővásárhely-batidai vendégházhoz vezető bekötőúton. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a környékbeli tiszás aktivistákkal együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek a résztvevői aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak. Például Lázár Jánosnak az Amerikában meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték, politikai ellenfeleiket pedig nyíltan akasztással fenyegették.
A „felnőtt aszfaltrajzoló versenynek” meghirdetett demonstráción olyan „műalkotások” születtek, amelyek gyakorlatilag több nyílt erőszakra való buzdítást is tartalmaztak.
Döbbenetes felirat volt olvasható az aszfalton: „LJ = CK” (azaz Lázár János = Charlie Kirk),
amely egyértelmű utalás arra, hogy a szervezők Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot szánnák, mint ami az amerikai jobboldali, keresztény influenszert, Charlie Kirköt érte, akit alig két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.
Rengeteg sokkoló üzenetet fogalmaztak meg az eseményen.
A Márki-Zay Péter által szervezett gyűlölettalálkozón körülbelül 20-30 résztvevője lelkes „mocskos Fidesz” skandálások közepette felrajzolta a „Könyörgöm, akasszuk fel!” feliratot is, egyértelműen nyíltan buzdítva Lázár Jánosnak, illetve a baloldal minden politikai ellenfelének a megölésére.
Az ügyben megszólalt a miniszterelnök is. Lázár János bejegyzését osztotta meg, amelyben a miniszter a következőket írta: „Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is! A tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, műve. Aszfaltrajzverseny Magyarországon, két nappal Charlie Kirk amerikai patrióta influenszer kivégzése után. Tiszások! Ilyen a ti szeretetetek!? Ilyen országot akartok? Mi biztosan nem!”
Tényi bejelentése szerint a fenyegető üzenetek az emberi élet méltóságát sértik. A kijelentések támadást jelentenek a gondolkodás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a humánum ellen.
Mások életének, testi épségének, méltóságának, jogainak, védelme, önmagában is érték, amelyre az alapjogok szabályozásakor figyelemmel kell lenni. A véleménynyilvánítási szabadsággal összefüggésben ismert és elfogadott az az álláspont, hogy bár az alaptörvény a véleményt érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi, de a véleménynyilvánítási szabadság védelme ott ér véget, ahol a kifejtett vélemény már nem tud hozzájárulni a demokratikus akaratképzéshez. Az eset kapcsán felmerülhet a közösség elleni uszítás bűntett gyanúja
– szögezte le Tényi István.
A bejelentés a vonatkozó jogszabályok beidézésével folytatódik, majd azzal végződik, hogy Tényi kéri az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának megállapítását.
Már korábban is történtek hasonló botrányos esetek. Például Krúbi a koncertjén a színpadról Orbán Viktor felakasztásáról vizionált, az M1 tudósítóját, Császár Attilát pedig a kötcsei polgári piknik idején az oda szervezett Magyar Péter-féle tiszás rendezvény résztvevői fenyegették meg, azzal, hogy „Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel…”.
