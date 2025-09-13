Botrány: Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay és a tiszások uszítása miatt

Ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen közösség elleni uszítás miatt, mert Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester és a környékbeli tiszás aktivisták együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek a résztvevői aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak.

A Magyar Nemzet cikkéből kiderül, a bejelentést Tényi István tette, aki részletesen meg is indokolta a döntését. Az Origo cikkét idézve leírta, hogy a politikai gyűlöletkeltés újabb döbbenetes fejezetéhez, minden eddiginél alantasabb szintre érkezett Magyarország azzal, hogy Márki-Zay Péter a tiszás aktivisták körében vezető szerepet vállalt abban a performanszban, amelyben politikusok meggyilkolására buzdítottak.

Akasztásra buzdítanak

A Metropol is beszámolt arról, hogy döbbenetes esemény zajlott a hódmezővásárhely-batidai vendégházhoz vezető bekötőúton. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a környékbeli tiszás aktivistákkal együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek a résztvevői aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak. Például Lázár Jánosnak az Amerikában meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték, politikai ellenfeleiket pedig nyíltan akasztással fenyegették.

A „felnőtt aszfaltrajzoló versenynek” meghirdetett demonstráción olyan „műalkotások” születtek, amelyek gyakorlatilag több nyílt erőszakra való buzdítást is tartalmaztak.

Döbbenetes felirat volt olvasható az aszfalton: „LJ = CK” (azaz Lázár János = Charlie Kirk),

amely egyértelmű utalás arra, hogy a szervezők Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot szánnák, mint ami az amerikai jobboldali, keresztény influenszert, Charlie Kirköt érte, akit alig két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.

Rengeteg sokkoló üzenetet fogalmaztak meg az eseményen.

A Márki-Zay Péter által szervezett gyűlölettalálkozón körülbelül 20-30 résztvevője lelkes „mocskos Fidesz” skandálások közepette felrajzolta a „Könyörgöm, akasszuk fel!” feliratot is, egyértelműen nyíltan buzdítva Lázár Jánosnak, illetve a baloldal minden politikai ellenfelének a megölésére.