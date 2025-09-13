Márki-Zay Péter tiszás aktivistákkal kivégzésekre buzdított

Elszabadult a gyűlölethullám.
Megdöbbentő esemény zajlott a Hódmezővásárhely melletti batidai vendégházhoz vezető úton: Márki-Zay Péter polgármester és a környékbeli tiszás aktivisták olyan demonstrációt szerveztek, amelynek résztvevői nyíltan a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak.
A politikai gyűlöletkeltés újabb fejezetéhez érkezett Magyarország – írja az Origo. A lap beszámolója szerint Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere vezető szerepet vállalt abban a megmozdulásban, amelyet Lázár János építési és közlekedési miniszter batidai vendégházához vezető bekötőúton tartottak.
Az eseményt „felnőtt aszfaltrajzoló versenynek” hirdették meg, azonban az elkészült „alkotások” több helyen nyílt erőszakra való buzdítást tartalmaztak. Az egyik rajzon például a „LJ = CKirk” felirat szerepelt, ami egyértelmű utalás arra, hogy a szervezők Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot kívánják, mint amire az amerikai konzervatív influenszer, Charlie Kirk jutott, akit két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.
Névtelen levélben fenyegették meg a Vas Népe és a Vaol.hu munkatársait szeptember 12-én. A levélíró kivégzőosztagot, pusztulást családostul, sőt, Orbán Viktor és felesége elleni halálos erőszakot is emlegetett.
A levél feladója annyit tüntetett fel magáról, hogy „az ezerrel tiltakozó többezer olvasó! TISZA SZIMPATIZÁNS”. Ezt követően részletesen kifejti, milyen sorsot szánna a szerkesztőség tagjainak:
„kivégzőosztag elé kerüljetek! Ám ekkor lenne igazi Rendszerváltás fajtalan Fidesz és cigány orbáni kommunisták!”
A szövegben többször is halálos ítéletet emleget a lap munkatársaival kapcsolatban, súlyos jelzőkkel illeti őket, és új rendszerváltásról beszél: „mocskosságaid miatt a 3 ezer rohadékban vagy, aki súlyosan el lesz számoltatva egy új rendszerváltásban! Országpusztítók!”
A szerző hosszan sorolja gyalázkodásait és fenyegetéseit:
„Te GANAJ TRÁGYA VAS NÉPE! VASNÉPÉSEK… Unokáitok fognak, ha megmaradtok megölni benneteket!… DÖGTEMETŐBE valók! Piszkok!…Totális pusztulásban részesülhettek családostul! Akkor lehet szent béke a népek között Magyarországon! Ti a nép és az ország rákja kipusztulásotok után…Istent is kéri, hogy e vérengző gazemberek veletek együtt a dögkerben végződjenek családostul együtt! Isten minket így segítsen! …Aztán a rothadó buta fejetekkel mit vagytok oda TISZA korszerű adóreform-tervezete végett!….Rohadjon le a nyelvetek! Disznók, rohadó ganaj kommunisták! Tüzes vasat fognak a nyelvetekre rakni. Sokan mondják a kötelet is…..Istentől halált kérünk rátok családostul!….”
„Külön kérni fogjuk, hogy csavarják ki a mocskos Orsós Orbán Viktor Mihály nyakát. (…) Ezért is járhat úgy, mint Elena és Ceaușescu! Géppisztolysorozattal…Lévai Anikójával a diktátor kettővel együtt! Ez lenne a teljes Rendszerváltásunk Királyi megkoronázása…”
A levél végén a szerző még tovább fokozza a fenyegetést: „minden szavánál a pocskondiátoknak egy méterrel legyen közelebb hozzátok a Jáki út dögrésze-parcellája.”
Majd így zárja sorait: „TISZAVIRÁG ÉLETŰ A MOCSKOS FIDESZ ÉS A TI ÉLETETEK! TISZAVIRÁG EBBEN IS A JOBB JÖVŐNK PÁRTJA!”
A körülbelül 20-30 fős csoport nem állt meg ennél: „mocskos Fidesz” skandálások közepette került fel az aszfaltra a felirat: „Könyörgöm, akasszuk fel!”.
A gyűlöletkeltő demonstráció különösen sokkoló fényben tűnik fel a Charlie Kirk elleni amerikai merénylet után. Az Origo hangsúlyozza: a tragédia világosan megmutatta, hogy a politikai erőszak hova vezethet. Hogy ennek árnyékában Magyarországon nyílt kivégzésre való felszólítások hangozzanak el, az minden jóérzésű ember számára megdöbbentő és elfogadhatatlan.
Szeptember 12-én a Vas Népe (VAOL) szerkesztősége is halálos fenyegető levelet kapott: a lap közlése szerint egy magát Tisza-szimpatizánsnak nevező levélíró részletes levélben fantáziált arról, hogy a lap munkatársait kivégzőosztag elé állítanák, és fenyegetőzött Orbán Viktor megölésével is – olvasható a Ripost oldalán.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.