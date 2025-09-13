Márki-Zay Péter tiszás aktivistákkal kivégzésekre buzdított

Megdöbbentő esemény zajlott a Hódmezővásárhely melletti batidai vendégházhoz vezető úton: Márki-Zay Péter polgármester és a környékbeli tiszás aktivisták olyan demonstrációt szerveztek, amelynek résztvevői nyíltan a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak.

Márki-Zay Péter és a környékbeli tiszás aktivisták demonstrációján a résztvevők nyíltan a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak

A politikai gyűlöletkeltés újabb fejezetéhez érkezett Magyarország – írja az Origo. A lap beszámolója szerint Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere vezető szerepet vállalt abban a megmozdulásban, amelyet Lázár János építési és közlekedési miniszter batidai vendégházához vezető bekötőúton tartottak.

Az eseményt „felnőtt aszfaltrajzoló versenynek” hirdették meg, azonban az elkészült „alkotások” több helyen nyílt erőszakra való buzdítást tartalmaztak. Az egyik rajzon például a „LJ = CKirk” felirat szerepelt, ami egyértelmű utalás arra, hogy a szervezők Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot kívánják, mint amire az amerikai konzervatív influenszer, Charlie Kirk jutott, akit két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.

Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot kívánják, mint a meggyilkolt amerikainak

Névtelen levélben fenyegették meg a Vas Népe és a Vaol.hu munkatársait szeptember 12-én. A levélíró kivégzőosztagot, pusztulást családostul, sőt, Orbán Viktor és felesége elleni halálos erőszakot is emlegetett.

A levél feladója annyit tüntetett fel magáról, hogy „az ezerrel tiltakozó többezer olvasó! TISZA SZIMPATIZÁNS”. Ezt követően részletesen kifejti, milyen sorsot szánna a szerkesztőség tagjainak:

„kivégzőosztag elé kerüljetek! Ám ekkor lenne igazi Rendszerváltás fajtalan Fidesz és cigány orbáni kommunisták!”

A szövegben többször is halálos ítéletet emleget a lap munkatársaival kapcsolatban, súlyos jelzőkkel illeti őket, és új rendszerváltásról beszél: „mocskosságaid miatt a 3 ezer rohadékban vagy, aki súlyosan el lesz számoltatva egy új rendszerváltásban! Országpusztítók!”

A szerző hosszan sorolja gyalázkodásait és fenyegetéseit:

„Te GANAJ TRÁGYA VAS NÉPE! VASNÉPÉSEK… Unokáitok fognak, ha megmaradtok megölni benneteket!… DÖGTEMETŐBE valók! Piszkok!…Totális pusztulásban részesülhettek családostul! Akkor lehet szent béke a népek között Magyarországon! Ti a nép és az ország rákja kipusztulásotok után…Istent is kéri, hogy e vérengző gazemberek veletek együtt a dögkerben végződjenek családostul együtt! Isten minket így segítsen! …Aztán a rothadó buta fejetekkel mit vagytok oda TISZA korszerű adóreform-tervezete végett!….Rohadjon le a nyelvetek! Disznók, rohadó ganaj kommunisták! Tüzes vasat fognak a nyelvetekre rakni. Sokan mondják a kötelet is…..Istentől halált kérünk rátok családostul!….”