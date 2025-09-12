Orbán Viktor: A Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról

„Napi kukorék: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Fischer Zoltán

A miniszterelnök a kommentek között megjegyezte,

Korábbi bejelentésük fényében nem meglepő, hogy nem tetszik nekik a nemzeti konzultáció. A tervük az volt, hogy »nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának«. Kész átverés!

Orbán Viktor: ez olyan botrány, amely egy demokráciában nem maradhat következmények nélkül

Nem hagyjuk, hogy eltitkolják az adóemelési terveiket!

– írta Orbán Viktor.

A pártelnök feltehetően azért akarja meghiúsítani a nemzeti konzultációt, mert abban a Tisza Párt adóemelő intézkedéseiről kérik ki az állampolgárok véleményét.