Orbán Viktor: A Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról

A Tisza Párt elnöke nem hallgatná meg a magyar választókat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 15:38
Módosítva: 2025.09.12. 16:13
Orbán Viktor Tisza adó

„Napi kukorék: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. 

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Fischer Zoltán 

A miniszterelnök a kommentek között megjegyezte, 

Korábbi bejelentésük fényében nem meglepő, hogy nem tetszik nekik a nemzeti konzultáció. A tervük az volt, hogy »nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának«. Kész átverés!

Orbán Viktor: ez olyan botrány, amely egy demokráciában nem maradhat következmények nélkül 

Nem hagyjuk, hogy eltitkolják az adóemelési terveiket!

– írta Orbán Viktor. 

A pártelnök feltehetően azért akarja meghiúsítani a nemzeti konzultációt, mert abban a Tisza Párt adóemelő intézkedéseiről kérik ki az állampolgárok véleményét. 

 

