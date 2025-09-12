Orbán Viktor: A Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról

A Tisza Párt elnöke nem hallgatná meg a magyar választókat.
„Napi kukorék: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
A miniszterelnök a kommentek között megjegyezte,
Korábbi bejelentésük fényében nem meglepő, hogy nem tetszik nekik a nemzeti konzultáció. A tervük az volt, hogy »nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának«. Kész átverés!
Nem hagyjuk, hogy eltitkolják az adóemelési terveiket!
– írta Orbán Viktor.
A pártelnök feltehetően azért akarja meghiúsítani a nemzeti konzultációt, mert abban a Tisza Párt adóemelő intézkedéseiről kérik ki az állampolgárok véleményét.
