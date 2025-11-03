Időjárás: ez vár ránk a hét elején, jobb felkészülni
Változékony időre számíthatunk.
Hétfőn nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Estefelé nyugaton aztán csökkenni kezd a felhőzet. Sokfelé lesz erős az északnyugati szél. 10 és 15 fokos időjárásra számíthatunk.
Az őszhöz képest meleg időjárás várható
A ködfoltok megszűnése után nyugaton napos, keleten változóan felhős idő ígérkezik kedden. A Tiszántúlon még előfordul kisebb eső. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
Szerdán változóan felhős időre van kilátás, eső nélkül. 11 és 16 fok között mozoghat a hőmérséklet - írja a Köpönyeg előrejelzése.
Reggelre köd, és rétegfelhőzet képződik csütörtökön, mely néhol egész nap megmarad. Máshol előbukkanhat a nap. 10 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
