RETRO RÁDIÓ

Időjárás: ez vár ránk a hét elején, jobb felkészülni

Változékony időre számíthatunk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.03. 06:00
időjárás meleg ősz eső előrejelzés

Hétfőn nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Estefelé nyugaton aztán csökkenni kezd a felhőzet. Sokfelé lesz erős az északnyugati szél. 10 és 15 fokos időjárásra számíthatunk.

időjárás
Az időjárás szokatlanul meleg lesz / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Az őszhöz képest meleg időjárás várható

A ködfoltok megszűnése után nyugaton napos, keleten változóan felhős idő ígérkezik kedden. A Tiszántúlon még előfordul kisebb eső. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Szerdán változóan felhős időre van kilátás, eső nélkül. 11 és 16 fok között mozoghat a hőmérséklet - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Reggelre köd, és rétegfelhőzet képződik csütörtökön, mely néhol egész nap megmarad. Máshol előbukkanhat a nap. 10 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu