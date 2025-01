Jelentős változást hoz a hét az időjárásban, jobb, ha felkészülsz!

Hétfőn borult, felhős égre és hűvös reggelre számíthatunk. Néhol kialakulhat szitálás, ónos szitálás is, akár hószállingózás is. Szerencsére a szél gyenge marad, miközben a hőmérséklet -4 és +3 fok között alakul majd a nap folyamán.

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Kedden nagyon hasonló időjárásra számíthatunk. Borult, párás idő vegyes halmazállapotú csapadékkal (eső, ónos eső, havas, eső hó). Ráadásul a hőmérséklet sem változik, -4 és +4 közötti fokokat mérhetünk majd mérsékelt szélmozgás mellett.

Szerdán azonban hosszú idő után végre kisüt majd a nap, igaz, ezzel együtt a szél is megélénkül. Az északkeleti tájak kivételével nyugat felől felszakadozik a felhőzet és előbukkan a nap. A délelőtt folyamán a borult időben még előfordulhat gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék. A napos időjárás azonban segít és a szél ellenére is melegszik a hőmérséklet, ami akár a +6 fokot is elérheti. Ez pedig már annak a melegedésnek az előfutára, ami a hét további részében érkezik: hétvégén, hosszú idő után várhatóan újra 10 fokot mérhetünk majd.