Fagypont körül táncol a hőmérő higanyszála: ez vár ránk a köbvetkező napokban

Maradnak a fagyos, szürke napok, párás időjárással, ráadásul a hét elején csapadék is jöhet.

Vegyes halmazállapotú csapadék és fagyok – továbbra sem kedvez az időjárás (Fotó: Metropol – Képünk illusztráció)

Vasárnap többnyire felhős, párás, helyenként ködös is lehet az idő, zúzmara képződéssel. Elszórtan előfordulhat szitálás, ónos szitálás vagy akár még hószállingózás is. Reggel -2 fokra lehet számítani, de délutánra is csak 2 fok körülire enyhül az idő.

Hétfőn marad a borult, helyenként ködös és zúzmarás idő. Szórványosan vegyes halmazállapotú csapadékra lehet majd számítani, ónos szitálás és hószállingózás formájában. A szél továbbra is gyenge marad, de a hőmérséklet csak kicsivel alakul fagypont felett, -3 és +2 fok közötti hőmérsékletekre lehet majd számítani.

Kedden felhős, nyirkos idő lesz, helyenként vegyes halmazállapotú csapadékkal. Marad a gyenge légmozgás és a hőmérséklet sem változik sokat, marad a -3 és +2 fok között – írta a Köpönyeg.