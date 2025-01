Piroska napja elárulja: kiderült milyen idő lesz a következő negyven napban

Január 18-hoz sok népi szokás és jóslás köthető. Ilyen az időjárásjóslás is, miszerint, ha Piroska napján fagy van, akkor a következő 40 napban is fagyra kell számítanunk. Piroska napja most megmutatja, mi vár ránk.