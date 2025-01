Nem kegyelmez az időjárás: köd, szitálás és hideg jön

Szombaton többnyire borult, párás és helyenként ködös időre számíthatunk, zúzmaraképződéssel. Néhol kisebb eséllyel naposabb, kevésbé felhős területek is előfordulhatnak. A szél gyenge marad. A hőmérséklet reggel -2, délután +2 fok körül valószínű.

Fotó: Pexels

Vasárnap változóan felhős idő várható, helyenként tartósan ködös területekkel. Elszórtan előfordulhat szitálás. A hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.

Hétfőn változóan felhős időre számíthatunk, de több helyen tartósan ködös körzetek is kialakulhatnak, különösen a szélcsendes, alacsonyabban fekvő területeken. A ködös részeken a látási viszonyok jelentősen romolhatnak, és zúzmara lerakódás is előfordulhat. Elszórtan gyenge szitálás is kialakulhat, főként a ködös térségekben. A nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul, a naposabb tájakon közelebb a felső értékhez, míg a ködös területeken hidegebb lehet. A légmozgás többnyire gyenge marad.

Kedden erősen felhős, párás időre van kilátás, helyenként ködös körzetekkel. Néhol előfordulhat kisebb szitálás, vagy gyenge eső. A hőmérséklet továbbra is 0 és +5 fok között alakul, a szél gyenge marad.

„A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia” - készítette dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.