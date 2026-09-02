Onkológus árulta el, melyik 5 dolgot nem tartja otthon

Dr. Sudarson Vishnu Kollimuttathuillam onkológus és hematológus több olyan hétköznapi terméket is kerül az otthonában, amelyek szükségtelen vegyi kitettséget jelenthetnek. A rák kockázata azonban nem mindegyiknél bizonyított, ezért az orvos szerint nincs ok aggodalomra.

A rák kockázata miatt 5 otthoni terméket kerül az onkológus.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

1. Rák kockázata és az erősen illatosított termékek

Az orvos kerüli a konnektoros légfrissítőket és az erősen illatosított termékeket. Ugyanis egyes ilyen készítmények illékony szerves vegyületeket juttathatnak a levegőbe, amelyek hosszú távú egészségügyi hatásait még vizsgálják. Azonban az onkológus inkább szellőztet, illetve kevésbé intenzív illatú termékeket választ.

2. Sérült műanyag ételtárolók

A sérült műanyag ételtárolók sem maradnak nála használatban. Ha egy doboz karcos, opálossá vált vagy eldeformálódott, lecseréli, melegítéshez pedig csak erre alkalmas edényt, illetve lehetőség szerint üveget vagy kerámiát használ. Bár kis mennyiségű vegyi anyag átkerülhet a műanyagból az élelmiszerbe, az orvos szerint nincs megbízható bizonyíték arra, hogy önmagában a műanyag dobozban történő tárolás rákot okozna.

3. Naftalinos molyirtó

Az onkológus a naftalin tartalmú hagyományos molyirtókat is mellőzi. A naftalin szobahőmérsékleten elpárologhat, így belélegezhető, és főként állatkísérletek alapján emberre nézve a lehetséges rákkeltők közé sorolják. Az embereknél jelentkező daganatos betegségekkel való kapcsolatára ugyanakkor korlátozott bizonyíték áll rendelkezésre. Ennek ellenére a ruhák védelmére inkább vegyszermentes megoldásokat választ, például tisztán tartja a tárolóhelyeket és mosva teszi el a ruhákat.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

4. Feleslegesen erős tisztítószerek

A legtöbb háztartási tisztítószer előírásszerű használat mellett biztonságosnak számít, de az onkológus szerint az erősebb nem feltétlenül jobb. Egyes szerek irritálhatják a bőrt, a szemet és a légutakat, különösen gyakori használat vagy rossz szellőzés mellett. Otthon ezért a legegyszerűbb, még megfelelő szert választja, betartja a használati utasítást, és külön figyel arra, hogy a tisztítószereket ne keverje össze, hacsak a címke ezt nem engedélyezi.