Gyorsan zsírosodik a hajad? A hajkeféd lehet a hibás

A frissen mosott haj is gyorsan elveszítheti könnyedségét, ha újra és újra ugyanazzal a piszkos hajkefével fésüljük át. A sörtéken ugyanis faggyú, elhalt hámsejtek, izzadság, por és hajformázó termékek maradványai gyűlhetnek össze, amelyek aztán visszakerülhetnek a hajra.

Te is piszkos hajkefét használsz?

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

A piszkos hajkefe visszajuttathatja a szennyeződéseket

Mark Blake hajgyógyász szerint a hajkefe szinte „porszívóként” működik a fejbőrön. A felhalmozódott faggyú és hajformázó maradványok különösen a vékony szálú hajat nehezíthetik el, így a gyorsan zsírosodó haj lelapulhat, fakóbbnak és kevésbé frissnek tűnhet.

A kefén baktériumok, élesztőgombák és más gombák is megtelepedhetnek. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy minden piszkos hajkefe veszélyes, ám a rendszeresen visszakerülő szennyeződések egyeseknél hozzájárulhatnak a fejbőr érzékenységéhez, irritációjához és gyulladásához. A meleg, párás fürdőszobai környezet ráadásul kedvezhet egyes mikroorganizmusoknak is.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

Az izzadság és a nedves haj is számít

Edzés után az izzadság, az olaj és a fejbőrön természetesen jelen lévő mikroorganizmusok szintén a sörtékre kerülhetnek. A lerakódások a fésülést is nehezíthetik. Blake szerint a nedves haj körülbelül 30–50 százalékkal képes megnyúlni, ezért a túl erős húzás növelheti a hajtöredezés esélyét.

Hetente érdemes megtisztítani a hajkefét

Blake azt javasolja, hogy minden használat után szedjük ki a hajszálakat, a hajkefe tisztítása samponnal pedig körülbelül hetente egyszer történjen meg. Langyos vízzel és kevés samponnal érdemes különösen a sörték tövét megtisztítani, ahol a szennyeződés könnyen felhalmozódik.

A szalicilsav tartalmú sampon segíthet fellazítani a zsíros és hajformázó maradványokat. A szakértő még egy egyszerű szabályra figyelmeztet: a hajkefét ne osszuk meg másokkal.

Forrás: Charlotte Vossen Is your hair suddenly looking greasy, lank or dull? Your hairbrush could be the problem – 7 things to know, Daily Mail, https://www.dailymail.com/lifestyle/beauty/article-16081317/dirty-hairbrush-hair-scalp.html