RETRO RÁDIÓ

Hullik a hajad? A szakértő szerint ekkor kell aggódni

Nagy lehet a baj? Ez okozhatja a hajad hullását.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 20:30
haj hajhullás szakértő

Ha mostanában több hajszálat látsz a fésűdben, vagy ijedten nézed, mennyi marad a zuhany lefolyójában, nem vagy egyedül. Az interneten egyre többen keresik a választ arra, miért hullik hirtelen a hajuk – és szerencsére egy orvos most megnyugtató magyarázatot adott.

Haj
Ártalmatlan dolog okozza a hajad hullását
Fotó: freepik.com

A haj növekedési ciklusára figyelmeztet a szakértő

Dr. Amy Vowler, hajhelyreállító specialista és háziorvos szerint az őszi hajhullás teljesen természetes jelenség.

Ne ess pánikba, ha mostanában több hajszálat találsz a kefédben – ez valószínűleg csak szezonális hullás

 – mondta a szakember, aki a TikTokon is népszerű @thehair.gp néven.

A doktornő elmagyarázta, hogy a haj természetes növekedési ciklusokon megy keresztül, és az őszi hónapokban több hajszál lép a „hullási fázisba”. Ez szerinte „teljesen normális és átmeneti”, a haj pedig idővel újra visszanyeri korábbi sűrűségét.

Dr. Vowler azt javasolja, hogy aki egészséges, fényes hajat szeretne, az figyeljen a kiegyensúlyozott étrendre, próbálja csökkenteni a stresszt, és kerülje a túl erős kezeléseket. Ezek mind támogatják a haj természetes regenerációját.

Ugyanakkor figyelmeztetett: ha valaki kórosan sok hajhullást tapasztal, vagy kopasz foltokat észlel, azonnal forduljon szakemberhez, hogy kizárják az esetleges betegségeket.

A hajorvos azt is elárulta, mely termékekre esküszik saját hajápolási rutinjában. Az ő „titkos fegyverei” közé tartozik a WOW Heat Protector Spray, amely védi a hajat a hőhatástól, a Tangle Teezer hajkefe, ami minimalizálja a töredezést, valamint a Palmer’s kókuszolajos leave-in kondicionáló, amely megóvja a hajszálakat a legsebezhetőbb állapotukban, írja a Mirror.

Kéthetente használja az Olaplex No.5 kondicionálót a haj szerkezetének megerősítésére, és ha gyors felfrissítésre vágyik, a Living Proof szárazsamponra esküszik.

Az egészséges haj nem titok – csak néhány egyszerű, hatékony lépés, amit következetesen be kell tartani

 – írta dr. Vowler.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu