Hullik a hajad? A szakértő szerint ekkor kell aggódni

Ha mostanában több hajszálat látsz a fésűdben, vagy ijedten nézed, mennyi marad a zuhany lefolyójában, nem vagy egyedül. Az interneten egyre többen keresik a választ arra, miért hullik hirtelen a hajuk – és szerencsére egy orvos most megnyugtató magyarázatot adott.

Ártalmatlan dolog okozza a hajad hullását

Fotó: freepik.com

A haj növekedési ciklusára figyelmeztet a szakértő

Dr. Amy Vowler, hajhelyreállító specialista és háziorvos szerint az őszi hajhullás teljesen természetes jelenség.

Ne ess pánikba, ha mostanában több hajszálat találsz a kefédben – ez valószínűleg csak szezonális hullás

– mondta a szakember, aki a TikTokon is népszerű @thehair.gp néven.

A doktornő elmagyarázta, hogy a haj természetes növekedési ciklusokon megy keresztül, és az őszi hónapokban több hajszál lép a „hullási fázisba”. Ez szerinte „teljesen normális és átmeneti”, a haj pedig idővel újra visszanyeri korábbi sűrűségét.

Dr. Vowler azt javasolja, hogy aki egészséges, fényes hajat szeretne, az figyeljen a kiegyensúlyozott étrendre, próbálja csökkenteni a stresszt, és kerülje a túl erős kezeléseket. Ezek mind támogatják a haj természetes regenerációját.

Ugyanakkor figyelmeztetett: ha valaki kórosan sok hajhullást tapasztal, vagy kopasz foltokat észlel, azonnal forduljon szakemberhez, hogy kizárják az esetleges betegségeket.

A hajorvos azt is elárulta, mely termékekre esküszik saját hajápolási rutinjában. Az ő „titkos fegyverei” közé tartozik a WOW Heat Protector Spray, amely védi a hajat a hőhatástól, a Tangle Teezer hajkefe, ami minimalizálja a töredezést, valamint a Palmer’s kókuszolajos leave-in kondicionáló, amely megóvja a hajszálakat a legsebezhetőbb állapotukban, írja a Mirror.

Kéthetente használja az Olaplex No.5 kondicionálót a haj szerkezetének megerősítésére, és ha gyors felfrissítésre vágyik, a Living Proof szárazsamponra esküszik.

Az egészséges haj nem titok – csak néhány egyszerű, hatékony lépés, amit következetesen be kell tartani

– írta dr. Vowler.