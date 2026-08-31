RETRO RÁDIÓ

Így vált rémálommá az esti futás – Sokkoló, mi támadott meg egy kocogó nőt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Sophia Coe csak egy esti kocogásra indult Nashville-ben, amikor apró szúrást érzett a vádliján. A harapás elsőre egészen másnak tűnt, de amikor felismerte, mi támadta meg, azonnal a sürgősségire indult.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.08.31.
futás bizarr betegség harapás

Az elsőre ismeretlen eredetű harapás futás közben érte a 25 éves Sophia Coe-t, aki augusztus elején, este fél nyolc körül kocogott Nashville egyik parkjában. Először csak apró szúrást érzett a lábán, ezért kullancsra gyanakodott, majd amikor meglátta a szárnyakat, úgy gondolta, hogy egy rovar okozhatta a kellemetlenséget.

Egy nő lábán harapást gyógyító orvosok.
Egy fiatal nő harapást érzett a lábán, majd kénytelen volt kórházba menni.
Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció 

A harapás után azonnal orvoshoz ment

Coe azonban rájött, hogy nem rovar, hanem egy denevér támadt rá. Hazasietett, fertőtlenítette a sebeket, majd a legközelebbi sürgősségi osztályra indult.

Az orvosok többször kitisztították a sebeit és elővigyázatosságból megkezdték a veszettség elleni óvintézkedéseket. Több injekciót kapott a karjába és a lábába, köztük közvetlenül a harapások helyére is.

Annyira fájt, hogy ezt a legrosszabb ellenségemnek sem kívánnám

 – idézte fel az eseményeket. Az első kezelés után három napig sántított, nehezen terhelte a lábát, rosszul is érezte magát, és a történtek miatt aludni sem tudott rendesen.

 

 

Forrás: Alyce Collins, Woman Feels Something Bite Leg During Run, Horror at What She Realizes, Next Newsweek, https://www.newsweek.com/woman-feels-something-bite-leg-run-horror-realizes-next-12373778

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu