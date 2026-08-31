Így vált rémálommá az esti futás – Sokkoló, mi támadott meg egy kocogó nőt

Az elsőre ismeretlen eredetű harapás futás közben érte a 25 éves Sophia Coe-t, aki augusztus elején, este fél nyolc körül kocogott Nashville egyik parkjában. Először csak apró szúrást érzett a lábán, ezért kullancsra gyanakodott, majd amikor meglátta a szárnyakat, úgy gondolta, hogy egy rovar okozhatta a kellemetlenséget.

Egy fiatal nő harapást érzett a lábán, majd kénytelen volt kórházba menni.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

A harapás után azonnal orvoshoz ment

Coe azonban rájött, hogy nem rovar, hanem egy denevér támadt rá. Hazasietett, fertőtlenítette a sebeket, majd a legközelebbi sürgősségi osztályra indult.

Az orvosok többször kitisztították a sebeit és elővigyázatosságból megkezdték a veszettség elleni óvintézkedéseket. Több injekciót kapott a karjába és a lábába, köztük közvetlenül a harapások helyére is.

Annyira fájt, hogy ezt a legrosszabb ellenségemnek sem kívánnám

– idézte fel az eseményeket. Az első kezelés után három napig sántított, nehezen terhelte a lábát, rosszul is érezte magát, és a történtek miatt aludni sem tudott rendesen.

Forrás: Alyce Collins, Woman Feels Something Bite Leg During Run, Horror at What She Realizes, Next Newsweek, https://www.newsweek.com/woman-feels-something-bite-leg-run-horror-realizes-next-12373778