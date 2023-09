Denevérektől rettegnek a budapestiek

Rengetegen panaszkodnak a II. kerületben arról, hogy denevér repült be a lakásukba. Sokan megpróbálják kiterelni az állatokat, de ez nem megy könnyen. Van aki ha sikerül elkapni kihajítja az ablakon, de hogy is bánjunk megfelelően a hívatlan vendégekkel? A denevérek egyébként, rendkívül hasznos állatok, és néha véletlenül is beköltözhetnek az emberi otthonokba. Ha ilyen helyzetben találjuk magunkat, fontos tudni, hogyan segíthetünk nekik biztonságosan elhagyni a lakást.

Az éjszaka rovarászai a denevérek Forrás: Pixabay

Imádják a panelházakat

Ha pincében, padláson, pajtában, redőnytokban, nyílászárókban vagy más épülethézagokban bukkanunk denevérekre, valószínűleg ezek az állatok önként választott búvóhelyüket találták meg. Ilyenkor ne zavarjuk meg őket, hiszen semmiféle kárt nem okoznak. Ez az állatok természetes viselkedése, és a legjobb, ha hagyjuk őket békén.

Mit tehetünk ha berepülnek a szobába?

Azonban, amikor denevér kerül a lakótérbe, nem kell pánikba esni. Dr. Sós Endre javaslata szerint üljünk le a szoba sarkába a padlóra, ahol az állat repülési magasságánál alacsonyabbak vagyunk, és figyeljük az állatot. Általában a denevérek néhányszor körberepülik a szobát, majd kirepülnek az ablakon vagy az ajtón, ahonnan bejöttek. Nincs szükség arra, hogy zavarjuk vagy megijesszük őket, mivel a pánikba esett denevér nehezebben talál vissza a szabadba. Amennyiben a denevér nem repül ki, ne aggódjunk. Az állat általában le fog szállni valahol, például a függöny felső részére. Fontos, hogy pontosan lássuk, hol van. Itt hagyjuk őt pihenni egy ideig, majd óvatosan közelítsük meg. Kesztyűben vagy egy darab ronggyal fogjuk meg, majd nyissuk ki az ablakot, hogy visszatérhessen a szabadba. Dr. Sós Endre hangsúlyozza, hogy a denevért csak kesztyűben vagy ronggyal fogjuk meg, mivel bár kis méretűek, erőteljes foguk van. Egy vastagabb puha rongy vagy bőrkesztyű védi a kezünket az esetleges harapástól.

Sokan félnek, riasztónak tartják ezeket az apró állatokat Fotó: Wasinskifoto

Teljesen veszélytelenek

Az emberre veszélytelenek a denevérek, amennyiben óvatosan és higgadtan kezeljük a helyzetet. A denevér nem támad az emberre, és nem akar a hajunkba kapaszkodni, ellentétben a népszerű hiedelmekkel. Azonban ha megijednek, elveszíthetik az irányítást, és ütközhetnek valamibe, például az emberbe. Ezért fontos a nyugodt és óvatos hozzáállás. Fontos tudni, hogy Magyarországon nagyon ritkán találnak veszett denevért, és még sosem fordult elő, hogy emberre terjedt volna át a veszettség egy denevérről. Ugyanakkor a megelőzés érdekében fokozott óvatossággal kell eljárni az állat megfogásakor.

Hogy segíthetünk a denevéreken?

Az azonban előfordulhat, hogy egy denevér beteg. A beteg denevérek viselkedése eltér az egészségesekétől, és mozgásuk is megváltozhat. Ilyen esetekben a szakember felismeri a különbséget. Az egészséges, röpképes denevéreket lehetőség szerint engedjük szabadon a szabadba, míg a legyengült, sérült példányokat befogadja a Fővárosi Állat- és Növénykert Vadállatmentő Központja.