Szívszorító tragédia: egy kartörést követően elhunyt a nyolcéves kisfiú

Egy nyolcéves kisfiú halálának körülményei sokkolóak és megdöbbentőek. Matthew az iskolában törte el a karját, ezt követően a kórházi vizsgálatok során rosszul lett, majd tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Az írországi Rathnew-ból származó Matthew Breen november 17-én hunyt el egy dublini gyermekkórházban. A gyermeket november 6-án vitte be a mentő, miután két helyen is eltörte a karját az iskolában. A szülei elmondták, hogy a kisfiú teljesen jól volt, a kórház rövid idő után haza is engedte, majd az édesanya, Ciara megszervezte a műtét időpontját. Azonban a felvételt követően Matthew rosszul lett.

Tablettákat és szteroidokat írtak fel neki, ennek ellenére egész nap hányt.

Ezután még egy adag szteroidot adtak neki, mire légzési nehézségei támadtak. Ekkor a kórházi személyzet azt tanácsolta az édesanyának, hogy sétáljon egy kicsit körbe fiával és adjon neki vizet, hátha az segíteni fog.

Ezután a kisfiút hazaküldték, de a következő hétfőre, november 10-re az állapota rohamosan romlani kezdett és már igen súlyos légzési nehézségei voltak.

Matthew légzése aztán egyik pillanatról a másikra leállt: a mentők azonnal a helyszínre siettek, hogy segítsenek rajta. A kisfiút ezt követően visszavitték a Crumlin Gyermekkórházba, ahol mesterséges kómába helyezték és lélegeztetőgépre kapcsolták.

Matthew végül november 17-én, hétfőn hunyt el, a szerettei körében.

A kisfiúról az iskolája egyik tanára így emlékezett meg:

Matthew rengeteg örömöt hozott az iskolánkba. Őszinte részvétünket küldjük az egész családjának. A dolgozók, az osztálytársak és mindenki, aki ismerte, nagyon fogja hiányolni. Az iskola minden nap hiányolni fogja a mosolygós arcát. Nyugodj békében, Matthew!

Matthew temetését november 21-én tartották, az Arklow-i Templerainey-i Szent József templomban, ahol az osztálytársai „Matthew, a mi hősünk” feliratú pólókban jelentek meg. A temetést követően a kisfiút a nagyapja, Billy mellett helyezték örök nyugalomra az arklow-i St. Gabriel temetőben - írta meg a Mirror.