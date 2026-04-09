Nem csak egy buta trend: elképesztő erővel bír a válási gyűrű

Furcsa ékszertrend indult hódító útjára. A válási gyűrű 2025 második felében robbant be a köztudatban, és akkora népszerűségnek örvend, hogy még az ékszerészek sem akarnak hinni a szemüknek.

Hódít a válási gyűrű trend, ami segíthet feldolgozni a szakítást (Fotó: unsplash – Képünk illusztráció)

Mi is pontosan az a válási gyűrű?

Az embereknek mindig is fontosak voltak a szimbólumok és a rítusok. A válási gyűrű pedig pont emiatt aratott ekkora sikert, hiszen egyszerre jelképezi a szabadságot, erősítheti az önértékelést és segíthet a gyógyulási folyamatban.

Ez az új ékszertrend leginkább a nők körében népszerű. Van, hogy a szebbik nem képviselői maguknak vásárolnak egy új gyűrűt a válás után, de előfordulhat olyan is, hogy az eljegyzési gyűrűjüket alakítják át.

Létezik szabály a válási gyűrű megjelenésére?

Szerencsére hatalmas szabadságot kínál az új ékszertrend, ugyanis lehet köves, modern, lehet rozé arany, fekete gyémántos. Ha egy nő szolidabb gyűrűt kapott annak idején, akkor válás után választhat drágább és feltűnőbb darabot. Igazából csak a képzelet szabhat határt a válási gyűrű megjelenésének.

Melyik ujjon kell viselni a válási gyűrűt?

Általában a középső ujjon szokták hordani, mivel viselői így közvetítik a világ felé, hogy mindenkinek joga van dönteni a saját életéről. Az eljegyzési és a karikagyűrűt a gyűrűsujjon szokták viselni. A középső ujj pont emiatt „tiszta”, tökéletes azoknak, akik egy válási gyűrűvel szeretnék jelezni, készen állnak rá, hogy egy új fejezetet nyissanak az életükben.

Ki veszi a válási gyűrűt?

A leggyakoribb az, hogy a nők maguknak veszik meg az ékszert. Ugyanakkor megveheti exének a volt férj is, de meg is oszthatják a költségeket az egykori házasok.

Miért kell ünnepelni a válást?

Szép számmal akadnak, akik a kezdetektől elutasítóan reagálnak az új trendre, azzal érvelve, hogy a válás egy szomorú dolog. Ám igazság szerint azok, akik a válási gyűrű mellett döntenek, valójában nem a válást ünneplik, hanem azt, hogy elég erősek és bátrak voltak ahhoz, hogy ne akarjanak tovább hazudni egymásnak és saját maguknak.

Még a szakemberek szerint is megkönnyítheti a válás feldolgozását egy ilyen ékszer viselése. Az ékszerészek tapasztalatai szerint egyre nagyobb az érdeklődés a trend iránt. Sokan kérik, hogy alakítsák át a régi gyűrűjüket, vagy terveztetnek egy egyedibb ékszert, ami a továbblépésüket szimbolizálja – számolt be róla a Life.hu internetes portál.