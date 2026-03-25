Micsoda pasi: egy nappal az első találkozás után megkérte a lány kezét

Egy nő mindössze 24 órával azután jegyezte el magát, hogy találkozott egy amerikai pasival, aki kommentelt az egyik YouTube-videója alá.

Az új pasija 24 óra alatt megkérte párja kezét Fotó: unsplash.com

A 22 éves skót Dani Scott egy másik férfival készült összeházasodni, de úgy döntött, hogy hetekkel a tervezett időpont előtt lemondja az esküvőt, mivel a pár már nem jött ki jól egymással. Két hónappal később a skót Galashielsből származó pincérnő beszélgetni kezdett a 24 éves, dél-karolinai Jake-kel, miután az megjegyzést írt az egyik YouTube-videója alá.

A pár randizni kezdett anélkül, hogy személyesen találkoztak volna. Jake 4000 mérföldet utazott Skóciába, hogy meglátogassa Danit 2026 februárjában, és mindössze 24 órával azután, hogy először személyesen találkoztak, letérdelt.

Néhány telefonhívás után úgy döntöttünk, hogy kedveljük egymást, annak ellenére, hogy ő Amerikában van, én pedig Skóciában. Tetszik, hogy másképp látja a világot, mint mások. Nagyon gyengéd, kedves és igazán természetközeli, azonnal megtaláltuk a közös hangot.

Dani odáig volt a lánykérésért, és a pár 2027 nyarán tervezi az esküvőt, mielőtt Dani végleg átköltözik az Atlanti-óceánon. Azt mondta, hogy néhány barátja aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy milyen gyorsan került új kapcsolatba.

A nő elmondta, hogy új szerelme 2026 februárjában látogatta meg először, és 12 napot töltött Skóciában. Az első napon egy séta közben kérte meg a párja kezét, aki rögtön igent mondott.

Amikor először elkezdtünk beszélgetni, eldöntöttük, hogy össze akarunk házasodni

Dani előző kapcsolatában nem sikerült helyrehozni a problémákat, ezért 2025 októberében végül úgy döntöttek, hogy lemondják az esküvőt. A nő családja kezdetben bizonytalanul fogadta az új kapcsolatot, ám miután személyesen is találkoztak Jake-kel egy látogatás során, Dani szerint közelebb kerültek egymáshoz - írja a The Sun.