Szenzációs trükk: így tárold a banánt, hogy kétszer olyan sokáig friss maradjon

Miután a szupermarketben megvásároltuk ezt az ínycsiklandó trópusi gyümölcsöt, érdemes egy bizonyos praktikát alkalmazni, amivel tovább megőrizhetjük a frissességét. Íme, egy egyszerű trükk a sokáig friss banánokért!

Ezek a tápanyagban gazdag gyümölcsök rengeteg káliumot és rostot tartalmaznak, elősegítik a szív- és érrendszer egészségét, segítenek a testsúly szabályozásában és az emésztésben is. Fogyaszthatók önmagukban, a reggeli ételekbe keverve, zabkásába vagy müzlibe, esetleg finom süteményekké alakítva, például banánkenyérré.

A banánok azonban híresek arról, hogy rendkívül nehéz elérni az ideális érettségi fokukat. A boltban vásárolt fürtök gyakran zöld foltokkal érkeznek, és időre van szükségük az éréshez, de ha egyszer elérték az ideális állapotot, már csak néhány napod van, mielőtt barnává, puhává válnak, és csak sütésre lesznek alkalmasak.

A közösségi médiában tevékenykedő életmód szakértő, Anne Caserta szerint viszont létezik egy egyszerű módszer, amellyel jelentősen meghosszabbíthatjuk a banánok frissességét. A megoldáshoz egyetlen apró változtatást kell végrehajtanunk a tárolási módszerünkben.

Anne Caserta nemrég egy Instagram-videóban magyarázta el, ha levágjuk a banánok tetején lévő szárat, az lassítja az érésüket, és kétszer olyan sokáig maradnak frissek - számolt be róla a Mirror.

A TikTokon láttam, és ki kellett próbálnom. Tényleg működik. Ha levágod a szárát, nem érnek olyan gyorsan, így tovább maradnak frissek. Tettem egy próbát, és komolyan bevált

- magyarázta el Anne, mialatt a videó alatti kommentszekcióban több követő is azt jelezte, a módszer valóban működik.