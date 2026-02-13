RETRO RÁDIÓ

30 éve nem volt ilyen káosz! Így élheted túl, hogy visszatér a Szaturnusz

Ideje szembenézned önmagaddal! A kegyetlen Szaturnusz nem finomkodik, ha a kis simlidről van szó, hanem bátran a képedbe tolja.

2026.02.13.
Addig-addig fogod ebben az időszakban az elsunnyogott dolgaidat visszontlátni vagy visszakapni, amíg nem kezdesz vele valamit. Szerencsére mindenre van megoldás, ezt a Szaturnusz okozta helyzetet is túl lehet élni, csak tudni kell a módját!

Szaturnusz
Bekeményít a Szaturnusz (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Így éld túl a Szaturnusz támadását!

Van megoldás a Szaturnusz tükrére és arra, hogyan élheted túl az elkövetkező 120 napot. Bár a Szaturnusz február 13-án a Kosba lép, hogy elhitesse veled, nem érezheted biztonságban magad. Ez egy igen erős asztrológiai pofon a sorstól, ami eltakarítja az életedből a nem odaillő dolgokat, hogy a hibáiddal foglalkozhass és csak azokat lásd.

A Szaturnusz elől a kényelmes paplan alá sem rejtőzhetsz, mert keményen rád rúgja az ajtót és kirángat onnan. Ideje magadon dolgoznod, különben összeomolhat az egész életed.

A bolygó minden 27-30 évben visszatér, hogy rendet tegyen és visszapakolja a polcra a dolgaidat. Ilyenkor nagy változás történik, ez a bolygó a fegyelem, karma és az idő ura, ami nincsen tekintettel a kis lelki világodra vagy a kényelmedre. A Szaturnusz az az edződ, aki tíz fekvőtámaszt is nyomat veled, akkor is, ha sírnál a fáradtságtól – írja a Life.hu internetes portál.

Akik eddig csak a lusta folyóban tapicskoltak, most nagy bajban lesznek. Véget ér az örökkévaló álmodozás, úgy tűnhet majd, hogy a sors ellened van és az eddig biztosnak hitt pontjaidon renget meg és bizonytalanít el. Ez az időszak csak néhány csillagjegyre lesz pozitív hatással.

A Kos felelősségre tanít majd

A Halak lubickolása után a Kos erősen felelősségre ösztönöz majd. Ezzel lezárulnak az eddigi bizonytalanságok, elkezdődik egy olyan időszak, ahol a kőkemény munka és a türelem kifizetődik. A Szaturnusz a rút igazság szimbóluma, ő nem fog pátyolgatni téged.

A legrosszabb, amit tehetsz, ha ellenszegülsz a változásnak, a Szaturnusz minden csatáját megnyeri. A romokba kapaszkodás nem egy okos döntés, a veszted lehet, a bolygó pedig kíméletlenül rángat előrefele. Egyszerűbb, ha elfogadod a változást, lezárult egy korszak, melynek helyébe lép egy új. A legjobb, amit tehetsz, ha lelassítasz és megtanulod, hogyan járd a magad útját, még ha ez az elején nem is mindig könnyű.

 

