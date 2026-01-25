Hat csillagjegy számára most minden a helyére kerül – ritkán jön ennyire kedvező időszak

A 2026. január 25-i napi horoszkóp a vasárnapi lelassulás, érzelmi tisztulás és belső rendezés napját mutatja: több csillagjegynél oldódnak a feszültségek, előtérbe kerülnek a kapcsolatok, míg a Hold esti jegyváltása romantikusabb, nyugodtabb hangulatot hoz.

A napi horoszkóp hat csillagjegy számára különösen kedvező fordulatokat jelez. Fotó: Metropol

Napi horoszkóp

Kos

Teljesen elkerülik a feszültségek. Nem is érdemes belemenni semmilyen problémába, inkább élvezze ki ennek a szép vasárnapnak minden pillanatát. A Hold este belép a Bika jegyébe, ami romantikus estét jelez.

Bika

Uralkodó bolygója, a Vénusz a Vízöntőben járva különösen népszerűvé, sőt szerencséssé teszi. Ez alapvetően a mai napra is igaz, ugyanakkor a Plútó fényszögét nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Arra utal, hogy van valaki, aki irigy önre, és egy megjegyzésével megbánthatja.

Ikrek

Az égi folyamatok vasárnapra kifejezetten szép napot jeleznek. Alapvetően is ügyesen kezeli a kapcsolatait, most pedig még inkább vonzza az embereket, és szívesen töltik önnel az idejüket. Arra figyeljen, hogy ne essen túlzásba – önnek is szüksége van énidőre.

Rák

Ez egy jó hangulatú nap, és kiváló alkalmat kínál arra, hogy elsimítson bizonyos feszültségeket. Lehetősége nyílik arra, hogy megtegye az első lépést egy vitás helyzet rendezésében. Vegye fel a kapcsolatot az érintettel – most ön kezdeményezzen.

Oroszlán

A bolygók vasárnapra töltődést és kikapcsolódást jeleznek. A háztartási feladatok nem kizárólag önre hárulnak, most közösen oldják meg őket, és együtt élvezhetik az eredményt is. Van valami, amit már régóta halogat, pedig lenne hozzá kedve? Ma bátran belevághat.

Szűz

Vasárnap érdekes beszélgetésekre és eszmecserékre számíthat. Az is előfordulhat, hogy megnéz egy filmet vagy elolvas egy cikket, amely alaposan elgondolkodtatja. Izgalmas összefüggésekre láthat rá – ez különösen jól esik önnek, hiszen folyamatosan szüksége van szellemi táplálékra.

Mérleg

Vasárnap végre lehetősége nyílik arra, hogy – ha csak rövid időre is – elcsendesedjen, és átértékelje a dolgokat. Talán másként látja most azt is, ami az elmúlt héten már soknak tűnt. Minden új értelmet nyerhet, és végre megnyugodhat.