Hat csillagjegy számára most minden a helyére kerül – ritkán jön ennyire kedvező időszak
Sokan érzik most úgy, hogy könnyebben mennek a dolgok, és a feszültség helyét végre nyugodtabb hangulat veszi át. A napi horoszkóp hat csillagjegy számára különösen kedvező fordulatokat jelez.
A 2026. január 25-i napi horoszkóp a vasárnapi lelassulás, érzelmi tisztulás és belső rendezés napját mutatja: több csillagjegynél oldódnak a feszültségek, előtérbe kerülnek a kapcsolatok, míg a Hold esti jegyváltása romantikusabb, nyugodtabb hangulatot hoz.
Napi horoszkóp
Kos
Teljesen elkerülik a feszültségek. Nem is érdemes belemenni semmilyen problémába, inkább élvezze ki ennek a szép vasárnapnak minden pillanatát. A Hold este belép a Bika jegyébe, ami romantikus estét jelez.
Bika
Uralkodó bolygója, a Vénusz a Vízöntőben járva különösen népszerűvé, sőt szerencséssé teszi. Ez alapvetően a mai napra is igaz, ugyanakkor a Plútó fényszögét nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Arra utal, hogy van valaki, aki irigy önre, és egy megjegyzésével megbánthatja.
Ikrek
Az égi folyamatok vasárnapra kifejezetten szép napot jeleznek. Alapvetően is ügyesen kezeli a kapcsolatait, most pedig még inkább vonzza az embereket, és szívesen töltik önnel az idejüket. Arra figyeljen, hogy ne essen túlzásba – önnek is szüksége van énidőre.
Rák
Ez egy jó hangulatú nap, és kiváló alkalmat kínál arra, hogy elsimítson bizonyos feszültségeket. Lehetősége nyílik arra, hogy megtegye az első lépést egy vitás helyzet rendezésében. Vegye fel a kapcsolatot az érintettel – most ön kezdeményezzen.
Oroszlán
A bolygók vasárnapra töltődést és kikapcsolódást jeleznek. A háztartási feladatok nem kizárólag önre hárulnak, most közösen oldják meg őket, és együtt élvezhetik az eredményt is. Van valami, amit már régóta halogat, pedig lenne hozzá kedve? Ma bátran belevághat.
Szűz
Vasárnap érdekes beszélgetésekre és eszmecserékre számíthat. Az is előfordulhat, hogy megnéz egy filmet vagy elolvas egy cikket, amely alaposan elgondolkodtatja. Izgalmas összefüggésekre láthat rá – ez különösen jól esik önnek, hiszen folyamatosan szüksége van szellemi táplálékra.
Mérleg
Vasárnap végre lehetősége nyílik arra, hogy – ha csak rövid időre is – elcsendesedjen, és átértékelje a dolgokat. Talán másként látja most azt is, ami az elmúlt héten már soknak tűnt. Minden új értelmet nyerhet, és végre megnyugodhat.
Skorpió
A Hold ma nem kap jelentős fényszöget, így ön is teljes mértékben átadhatja magát a pihenésnek. Semmi nem zavarja meg a kikapcsolódásban. Érdemes időt szánnia hosszabb sétákra és mélyebb beszélgetésekre – most közelebb kerülhet egy fontos megoldáshoz.
Nyilas
Ma különösen érzékenyen reagál a környezetére, ami most kifejezetten előnyére válik. Könnyen észreveszi, mire van szüksége a másiknak, és jó érzékkel segít is. A családi ügyek kerülnek előtérbe, és egy régi konfliktus végre rendeződhet. Készüljön egy hirtelen érkező, pozitív hírre, amely munka vagy pénzügyek terén érkezhet.
Bak
Vasárnap közvetlenebb, mint máskor, és ez most szó szerint vonzza az embereket. Szívesen beszélget, megosztja az érzéseit, ami nem mindig jellemző önre, de most kifejezetten jól esik. Egy közeli rokon vagy barát váratlanul felhívhatja, és izgalmas ötlettel állhat elő – érdemes nyitottnak maradnia.
Vízöntő
Ma kreatív, inspirált állapotban van, és mindenben meglátja a szépet. A nap ideális arra, hogy szeretteivel töltsön időt, vagy elmélyüljön valamilyen alkotó tevékenységben. Egy váratlan fordulat a szerelmi életében is megjelenhet – valaki úgy közeledhet önhöz, hogy azonnal érzi: ez nem véletlen.
Halak
Ez a vasárnap nem a megszokott, csendes pihenésről szól, sokkal inkább könnyed beszélgetések, meglepő ötletek és egy kis mozgás hozza meg a feltöltődést. Figyeljen az álmaira, mert most fontos üzeneteket hordozhatnak. Akár egy különleges jel is érkezhet.
