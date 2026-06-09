Halálos baleset történt a nemzeti parkban

Tragikus balesetben életét vesztette egy 33 éves erdőőr Észak-Amerika legmagasabb hegyén, a McKinley-hegyen. Robin Pendery egy szolgálati járőrözés során zuhant egy mély hasadékba a nemzeti parkban – a balesetet nem élte túl.

A nemzeti park munkatársa borzalmas balesetben vesztette életét Fotó: Freepik/Képünk illusztráció

A nemzeti park őre tapasztalt hegymászó volt

A Nemzeti Park Szolgálat tájékoztatása szerint a baleset június 4-én, csütörtökön történt. Pendery éppen egy hegymászó járőrszolgálat tagjaként teljesített szolgálatot, amikor délután 2 óra körül egy hasadékba esett. A közelben tartózkodó munkatársak azonnal megkezdték a mentést, azonban már nem tudtak segíteni rajta.

Ma egy rendkívül értékes kollégánk, barátunk és csapattársunk elvesztését gyászoljuk. Gondolataink Robin családjával és szeretteivel vannak ebben a nehéz időszakban

– fogalmazott közleményében Brooke Merrell, a park felügyelője.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset pontos körülményeit. Robin Pendery a washingtoni Enumclaw városából származott, és 2024-ben csatlakozott a McKinley-hegy csapatához. Feladatai közé tartozott a hegymászók biztonságának felügyelete, a vészhelyzetek kezelése, valamint a különböző hegyi mentési és mászó műveletek támogatása.

A McKinley-hegy egyik legnagyobb veszélyét a gleccserekben kialakuló hasadékok jelentik. Pendery több mint tízéves tapasztalattal rendelkezett hegyi vezetőként. A hegymászás és a természet iránti szenvedélye mellett a mindennapokban sürgősségi osztályon dolgozó ápolóként tevékenykedett.

Halála mélyen megrázta a hegymászó közösséget. „Lesújtva jelentjük egyik hegymászónk, Robin Pendery elvesztését” – mondta Chrissie Oken hegymászó a Denali Rescue Volunteers bejegyzésében. „A DRV igazgatótanácsa és közössége nagyon sok szeretetet küld Robin családjának, barátainak és parkőr társainak” – idézte a szervezet szavait a People.