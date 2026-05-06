Eszméletlen, autóba zárt férfit találtak a zuglói patakparton - anyósülésen hevert

Rengeteg embert a szabadba csalt a gyönyörű, napsütéses idő május 1-jén. Így a közkedvelt sétaútvonal, a zuglói patakpart is zsúfolásig volt emberekkel, rengetegen sétáltattak kutyát, játszottak a gyerekekkel vagy ballagtak arra egy nyugodt, délutáni sétára. Az egyik gyalogos azonban igencsak különös dolgot látott: az egyik parkoló autóban ugyanis egy félholtnak tűnő, eszméletlen ember hevert az anyósülésen. A férfit hiába szólongatták, semmire nem reagált, így a rémült gyalogosok azonnal segítséget hívtak.

A férfi az anyósülésen hevert eszméletlen állapotban a zuglói patakparton. Semmire nem reagált, a kocsi pedig zárva volt Fotó: Zugló Önkormányzati Rendészet

Zuglói patakparton hevert a kocsiba zárt férfi

Elsőként a zuglói önkormányzati rendészek érkeztek a helyszínre. Bár a férfi ekkor a szemét már kinyitotta, de láthatóan rosszul volt, a kocsiból pedig nem tudott kiszállni. Az autót ugyanis rázárták, a sofőrt pedig sehol nem találták, az őt fogságba ejtő kocsiból így nem volt menekülés.

Május 1-jén lakossági bejelentés érkezett a Zuglói Önkormányzati Rendészet ügyeletére, a patakparton egy autóban ülő férfi nem reagált a szólongatásra. Rendészeink a helyszínre érve gyorsan tisztázták a helyzetet, a fiatalember már magánál volt, beszélni tudott, kiszállni viszont nem

- közölte Zugló önkormányzati rendészete. Hozzátették, annyi kiderült, hogy az autót barátja vezette, ő azonban eltűnt, az autó elektronikája pedig nem engedte, hogy belülről kinyissák. Amellett, hogy a veszélyes helyzet miatt mentőt is hívtak, azonnal hajtóvadászatot indítottak a köddé vált sofőr után. Nemsokára szerencsésen kiszabadították a bezárt férfit, majd azonnal átadták a mentősöknek.

Kollégáink azonnal értesítették a rendőrséget és a mentőszolgálatot is, hiszen a melegedő időben gyors beavatkozásra volt szükség. Az összehangolt intézkedés eredményeként a sofőrt rövid időn belül megtalálták a közelben, a kulcs előkerült, a bent rekedt férfi kiszabadult, majd a mentők a helyszínen ellátták

- fűzték hozzá a rendészek.

Ebben a kocsiban esett fogsága a férfi. Amikor szólongatták, semmire nem reagált, kijönni sem tudott Fotó: Zugló Önkormányzati Rendészet

A már eddig is igencsak furcsa eset viszont még nem ért véget itt: a rejtélyes sofőrről ugyanis időközben kiderült, hogy jogosítványa sincs.

- közölték. Azt, hogy barátját miért hagyta magára és zárta a kocsiba, egyelőre nem tudni.