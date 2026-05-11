A tolószéktől a rajtvonalig: döbbenetes fordulat az ünnepelt magyar színésznő életében

A Nemzeti Színház egykori ünnepelt művésze súlyos sztrókon esett át, amely után hosszú ideig tolószékbe kényszerült. Az orvosok és a környezete nem sok jót jósoltak neki, ő azonban nem adta fel. Hanga őszintén beszélt a váratlan egészségügyi kríziséről, amely tavaly majdnem véget vetett a pályájának és az életének is. Most megszólalt Martos Hanga a sztrók következményeiről.

„Másfél éve még járni sem tudtam" – versenyt fut Martos Hanga a sztrók után

Martos Hanga 26 éves, a Nemzeti Színház ünnepelt színésznője, ám kevesen ismerik igazán a történetét. Egy éve ugyanis előadás közben sztrókot kapott a színpadon, agyi aneurizma miatt, amely egyik pillanatról a másikra bénította le a testét. A fiatal színésznő elmeséli, hogyan küzdött meg ezzel a nehéz helyzettel, hogyan kezdett új életet, és milyen fontos életleckéket tanult a betegségéből. A Hanga életét megváltoztató este, a sztrók napja, teljesen átlagosan indult: a Nemzeti Színházban játszott, amikor a takarásban először érezte, hogy valami nincs rendben. Délelőtt Oscar Wilde Saloméját próbálta, épp a monológját, egy nehéz, érzelmileg sűrű jelenetet amikor ugyanis sztrókot kapott.

Fel akartam állni egy székről, de a lábam nem mozdult. Lebénultam, de csak pár másodpercre, aztán minden visszatért a régibe. Azt gondoltam, túlhajszoltam magam, hiszen rengeteget dolgoztam akkoriban. Az előadás közben azonban újra jelentkeztek a furcsa tünetek: nem jutott eszembe a szöveg, néha megakadtam a mondat közepén

- osztotta meg lapunkkal.

A takarásban ért a sztrók. Mondtam az öltöztetőknek, hogy hívják a mentőt. A mentősök bevittek és utána nagyon hosszú ideig tartott a rehabilitációm. Elképesztően meg akartam gyógyulni. Nem aludtam, csak tornáztam. A célom az volt, hogy visszamenjek a színpadra. Hiszen ezért éltem, ezért tanultam és ezért dolgoztam egész életemben, ez volt az álmom

- folytatta Hanga.

Rá kellett jönnöm, hogy van élet a színházon túl. És ekkor kezdődött a csoda, önmagamra újra rátalálni

- osztotta meg gondolatait.

Másfél év alatt a tolószékből eljutottam oda, hogy ma lefutottam egy 5 km-es versenyt. Nem gondoltam volna egy évvel ezelőtt, hogy ez még valaha sikerülni fog, de megcsináltam!

– közölte Hanga a jó hírt.