Karácsony szégyenparkjából új szurkolói zónát csinálna a Fidesz-KDNP
Új szurkolói zónát a labdarúgó-világbajnokságra, rendezettebb budapesti utcákat, a tiszás képviselőktől pedig komoly felelősségvállalást vár el Szepesfalvy Anna, az ellenzéki fővárosi Fidesz-KDNP frakció új vezetője, akit a megújulásáról és a pénteki közgyűlésről kérdeztünk.
A labdarúgó világbajnokságra új szurkolói zóna, taxis tarifaemelés, tisztább, rendezettebb Budapest. A többi között ezekről a javaslatokról, na meg a fővárosi Fidesz-KDNP megújulásáról kérdeztük Szepesfalvy Anna frakcióvezetőt, aki több szakmaiságot és kevesebb országos politikát ígér a Fővárosi Közgyűlésben.
Melyek azok a prioritások, amiket megfogalmazott a jelenlegi politikai helyzetben és az újra indulásban?
- Nyilván kettős ez a feladat, hiszen egyrészről április 12-én az emberek határozott véleményt mondtak az eddigi politikáról. Ennek fényében is azt gondolom, hogy a Fidesz-KDNP értékeiből nekünk nem kell, sőt nem szabad engednünk. Az viszont egészen biztos, hogy a „hogyanon” változtatnunk kell. Másrészt itt a Fővárosi Közgyűlésben a hangsúlyokat szeretném egy kicsit visszafordítani az önkormányzatiság és a szakmai munka irányába.
Ezt teljesíthetőnek gondolja mindegyik frakció illetve városvezető részéről?
- Az irreális elvárás, hogy a közgyűlés teljesen pártpolitikától és nagypolitikától mentesen működjön. Hiszen ez soha nem volt így, sem Demszky Gábor, sem Tarlós István és most Karácsony Gergely alatt sem. Ráadásul az ideológiai kérdéseknek a feszegetésében a jelenlegi főpolgármester élen jár. Ő maga az, aki legtöbbször behozta a közgyűlésbe. De mi sem tervezünk levonulni a politikai pályáról teljesen, de a hangsúlyok szerintem most egészségesen vissza tudnak tolódni a szakmai munka irányába.
Ez a következő közgyűlésen már érzékelhető lesz?
- Igen, úgy raktuk össze a javaslatainkat, és a saját előterjesztéseinken kívül, módosító javaslatokkal fogunk élni. Az egyik legfontosabb ilyen javaslatunk, ami a szakmaiságnak jegyében született a főváros kötelező feladatainak finanszírozásáról, minőségi ellátásáról szól, ez ugyanis a budapestiek hétköznapjait érinti.
Az előző kormányzati ciklusban a Fidesz-kormány minisztere, Navracsics Tibor volt az, aki az önkormányzatokkal széleskörű és alapos konzultációt folytatott. Ebből kiderült, hogy az egyik problémakör, ami általánosan jellemzi az önkormányzati szférát településtípustól függetlenül, az a kötelező feladatok finanszírozását érinti. De mik ezek a kötelező feladatok? Ilyen például a temetőknek az üzemeltetése, vagy a közvilágítás, és az utcák takarítása. Budapest esetében kifejezetten ebbe tartozik a közösségi közlekedés finanszírozása is. Tehát ezek olyan dolgok, amik a mindennapi életünkre hatással vannak. 2013-ban, amikor a Fidesz-kormány kifizette az önkormányzatoknak a tartozásait, akkor gyakorlatilag áttértünk egy feladatalapú finanszírozásra, és
- Ez 2020-22-ig egyensúlyban volt. Viszont a pandémia, az energiaválság, megborította a rendszert. Ezért aztán ez a visszajelzés érkezett az önkormányzatoktól, hogy sürgősen orvosolni kell az itt fellépett differenciát. Erre a kormányzatunk nyitott volt. Navracsics miniszter úr ezt a nyilatkozta is, hogy a választás után sürgősen átgondolják, nem csak komplexen az egész önkormányzati rendszernek a megreformálását, de kifejezetten a kötelező feladatok ellátásához szükséges finanszírozást. Úgyhogy most arra teszünk javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy Karácsony Gergelynek adjunk széleskörű felhatalmazást, azért, hogy menjen el az új kormányzathoz. Hiszen a Tisza-kormány azt ígérte a kampányban, hogy ami jó, azt megtartják és folytatják. Akkor most azt szeretnénk, hogy menjen el tárgyalni a miniszter asszonyhoz a főpolgármester, hogy a 27-es költségvetésben már megnyugtatóan tudjuk rendezni a kötelező feladatok finanszírozásának kérdését.
Tehát akkor ez azt jelenti, az emberek legalább megkapják ugyanazt, amit korábban, mielőtt leromlottak volna ezek a szolgáltatások?
- Nagyon reméljük azt, hogy kifejezetten szolgáltatásjavulást hozna Budapest területén. Hiszen a közterület tisztaságának, rendezettségének fenntartása is egy kötelező feladat. Jól emlékszik mindenki még, jó pár hónappal ezelőtt az ide látogató turisták egy nemzetközi kérdőívre válaszolva az egyik legkoszosabb és elhanyagoltabb városnak találták Európában Budapestet. Amit én egy kicsit túlzásnak tartok, de jól jelzi, hogy ez a helyzet a budapestieknek viszont a mindennapi megélt valósága.
Úgyhogy én azt remélem, hogy természetesen, hogyha sikerül ezt a vitás kérdést rendezni az új kormányzattal és Karácsony Gergely sikeresen tárgyal, és van nyitottság az új kormányban, akkor ezen a területen kifejezett színvonal emelkedés várható.
Az előterjesztéseik között a labdarúgó-világbajnokság is szerepel egy újszerű megközelítésben…
- A közösség meghatározza mindennapi életünket, például közösségben szurkolni is sokkal jobb, úgyhogy azt terjesztjük a Fővárosi Közgyűlés elé, hogy hozzunk létre a Városháza parkban, egy szurkolói zónát. Budapestnek ez a terület még mindig kihasználatlan, így azt gondolom, hogy itt összegyűlve, közösségben szurkolva mégiscsak nagyobb élmény és egy rendezettebb környezet. Egyrészt. Másrészt, ha már futballról van szó, akkor azért meg kell említeni azt is, hogy a BL-döntő, óriási organizációs szervezési feladatokat hárít a fővárosra is. Ennél a pontnál azért nekünk éppen az említett köztisztaság, közrendfenntartás biztosításával kapcsolatban vannak fenntartásaink. Úgyhogy frakcióvezetői ülésen, amit a főpolgármester hívott össze, ez természetesen szóba került és nem kaptunk nyugtató válaszokat. Mi azt reméljük, hogy ennek ellenére azért a szükséges lépéseket legalább a kérdések hatására megtette a városvezetés, és mondjuk nem fogunk koszba és szeméthegyekbe, üres italos üvegekbe és hasonlókba „belefulladni” a döntő másnapján.
Elképzelhetőnek tartja, hogy Budapest érdekében „csont nélkül” együtt szavaznak majd a Tiszával és minden más frakcióval?
- Nem hogy elképzelhetőnek, hanem elkerülhetetlennek tartom. Tehát szerintem mindenképpen lesznek meglepő együtt szavazások. Nincs annyi jó megoldás egy város problémáira, mint ahány politikai párt van. Azt gondolom, akkor járunk el helyesen, hogyha azt tartjuk szem előtt, ami a városnak jó. Függetlenül attól, hogy ki az, aki benyújtotta, ki az, aki javasolja. Ha tudunk rajta javítani, akkor módosító indítványt fogunk benyújtani. Ez történik egyébként a taxi tarifa emelések kérdésében most. Ebben az esetben gondolkozunk azon, hogy a városvezetés által benyújtott rendeletmódosítási tervezethez egy módosító indítvánnyal éljünk. Ugyanis a taxisok sem egységesek ebben a kérdésben. Most a városvezetés ezt úgy próbálja feloldani, hogy behozott egy 27 százalékos tarifaemelést.
- Viszont itt azért felmerülnek olyan szakmai szervezetek által megfogalmazott aggályok, piackutatási eredményekből kiolvasható adatok, amik azt jelzik, hogyha 27 százalékos emelést eszközölünk, akkor itt azért nagyon sokan fognak úgy dönteni, hogy akik eddig alkalmanként taxiztak egyáltalán nem fognak, akik pedig esetleg rendszeresen, azok inkább majd alkalmanként veszik igénybe ezt a szolgáltatást. A vége az lesz, hogy gyakorlatilag szignifikánsan nem fog emelkedni a bevétele a szolgáltatóknak. Viszont az is tény, hogy a reptéri behajtásért fizetendő összeget erősen megemeli a reptér, ennek a viteldíjban való kompenzálása szerintem elkerülhetetlen. Úgyhogy mi azon dolgozunk, hogy feloldjuk ezt a gordiuszi csomót, és valamilyen konszenzust próbáljunk ebben a tekintetben eszközölni. Itt azért nyilván én nehezményezem, hogy ennek megteremtése a városvezetés feladata lenne, hiszen hónapok óta, akár évek óta ők ülnek a tárgyalóasztalnál a taxis szervezetekkel. A közgyűlés frakcióit már csak kész tények elé állítják. Ezekben a tárgyalási folyamatokban nem veszünk részt, nem kapunk rá meghívót. A városvezetés nem végzi el itt sem a házi feladatát, így is ránk hárul az a feladat, hogy megpróbáljunk kompromisszumos megoldást hozni a képviselők asztalára. Mi ezt meg fogjuk tenni, meg fogjuk kísérelni és reméljük, hogy a képviselők többsége fog minket ebben támogatni. Hogyha fog, akkor itt választ is kapunk a kérdésére, hiszen előfordulhat bizony az, hogy ilyen érdekes együtt szavazások lesznek, és ennek nem politikai értelme van, hanem szakmai.
Ön szerint min kellene változtatnia a jelenlegi városvezetésnek legfőképpen?
- Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy a város vezetése hogyan alakul át. Mivel a kétharmados Tisza-kormánynak van egy 10+3 fős frakciója most a közgyűlésben. Hiszen Vitézy Dávid miniszteri kinevezése azért azt is jelenti, hogy a Podmaniczky Mozgalom és a Tisza frakció, most már kimondhatjuk, hogy hivatalosan is koordináltan, együtt mozog. Ez a legnagyobb politikai erő jelenleg a Fővárosi Közgyűlésben. Itt azért azt gondolom, hogy a főpolgármester helyesen mondta azt, hogy ő várná, hogy ez a politikai konglomerátum felelősséget vállaljon a város vezetésében. Mi is ezt várjuk és az emberek is ezt várják. Ez azt jelenti, hogy például kellene helyettest adniuk. Nem tudom, hogy megteszik-e.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre