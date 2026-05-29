Karácsony szégyenparkjából új szurkolói zónát csinálna a Fidesz-KDNP

A labdarúgó világbajnokságra új szurkolói zóna, taxis tarifaemelés, tisztább, rendezettebb Budapest. A többi között ezekről a javaslatokról, na meg a fővárosi Fidesz-KDNP megújulásáról kérdeztük Szepesfalvy Anna frakcióvezetőt, aki több szakmaiságot és kevesebb országos politikát ígér a Fővárosi Közgyűlésben.

Melyek azok a prioritások, amiket megfogalmazott a jelenlegi politikai helyzetben és az újra indulásban?

- Nyilván kettős ez a feladat, hiszen egyrészről április 12-én az emberek határozott véleményt mondtak az eddigi politikáról. Ennek fényében is azt gondolom, hogy a Fidesz-KDNP értékeiből nekünk nem kell, sőt nem szabad engednünk. Az viszont egészen biztos, hogy a „hogyanon” változtatnunk kell. Másrészt itt a Fővárosi Közgyűlésben a hangsúlyokat szeretném egy kicsit visszafordítani az önkormányzatiság és a szakmai munka irányába.

Ezt teljesíthetőnek gondolja mindegyik frakció illetve városvezető részéről?

- Az irreális elvárás, hogy a közgyűlés teljesen pártpolitikától és nagypolitikától mentesen működjön. Hiszen ez soha nem volt így, sem Demszky Gábor, sem Tarlós István és most Karácsony Gergely alatt sem. Ráadásul az ideológiai kérdéseknek a feszegetésében a jelenlegi főpolgármester élen jár. Ő maga az, aki legtöbbször behozta a közgyűlésbe. De mi sem tervezünk levonulni a politikai pályáról teljesen, de a hangsúlyok szerintem most egészségesen vissza tudnak tolódni a szakmai munka irányába.

Ez a következő közgyűlésen már érzékelhető lesz?

- Igen, úgy raktuk össze a javaslatainkat, és a saját előterjesztéseinken kívül, módosító javaslatokkal fogunk élni. Az egyik legfontosabb ilyen javaslatunk, ami a szakmaiságnak jegyében született a főváros kötelező feladatainak finanszírozásáról, minőségi ellátásáról szól, ez ugyanis a budapestiek hétköznapjait érinti.

Az előző kormányzati ciklusban a Fidesz-kormány minisztere, Navracsics Tibor volt az, aki az önkormányzatokkal széleskörű és alapos konzultációt folytatott. Ebből kiderült, hogy az egyik problémakör, ami általánosan jellemzi az önkormányzati szférát településtípustól függetlenül, az a kötelező feladatok finanszírozását érinti. De mik ezek a kötelező feladatok? Ilyen például a temetőknek az üzemeltetése, vagy a közvilágítás, és az utcák takarítása. Budapest esetében kifejezetten ebbe tartozik a közösségi közlekedés finanszírozása is. Tehát ezek olyan dolgok, amik a mindennapi életünkre hatással vannak. 2013-ban, amikor a Fidesz-kormány kifizette az önkormányzatoknak a tartozásait, akkor gyakorlatilag áttértünk egy feladatalapú finanszírozásra, és