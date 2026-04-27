Tűzriadót okozott: nagy erőkkel keresi ezt a nőt a rendőrség

Egyetemen okozott szándékosan bajt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 14:25
Módosítva: 2026.04.27. 14:37
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 07030/468/2026. bűnügyi számon eljárást folytat közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben – írja a rendőrség.

Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

A keresett nőről több fényképet is közzétettek, amelyet IDE kattintva tudsz megnézni.

A feljelentés szerint a felvételeken látható nő 2026. március 25-én délelőtt a Dunaújvárosi Egyetem Táncsics Mihály utca 1/A. szám alatti épületében szándékosan működésbe hozta a tűzriasztó rendszert, melynek következtében az épületet ki kellett üríteni. Az intézmény biztonsági kamerái az elkövetőről felvételeket készítettek.

Kérik, hogy aki a képeken látható nőt felismeri, vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot. Bejelentést tehet továbbá a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon.

 

 

