Tűzriadót okozott: nagy erőkkel keresi ezt a nőt a rendőrség

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 07030/468/2026. bűnügyi számon eljárást folytat közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben – írja a rendőrség.

A dunaújvárosi rendőrkapitányság körözi a nőt Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

A keresett nőről több fényképet is közzétettek, amelyet IDE kattintva tudsz megnézni.

A feljelentés szerint a felvételeken látható nő 2026. március 25-én délelőtt a Dunaújvárosi Egyetem Táncsics Mihály utca 1/A. szám alatti épületében szándékosan működésbe hozta a tűzriasztó rendszert, melynek következtében az épületet ki kellett üríteni. Az intézmény biztonsági kamerái az elkövetőről felvételeket készítettek.