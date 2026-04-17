Autósok figyelem! Akár 31%-ot is spórolhattok a SPAR-ban ezeken a hasznos eszközökön
Tavasszal, a megújulás jegyében érdemes az autónkat is felfrissíteni. Egy kirándulás vagy családlátogatás alkalmával sokkal kellemesebb egy tiszta, rendezett járműbe beülni. A SPAR erre is gondolt: kínálatában hasznos eszközöket találunk, amelyekkel egyszerűbbé válik a tavaszi autós nagytakarítás.
Nap mint nap rengeteg időt töltünk az autónkban, legyen szó hétköznapokról vagy hétvégékről. Éppen ezért fontos, hogy a jármű tiszta, ápolt és friss illatú legyen. Ez könnyen megoldható, ha a tavaszi nagytakarítás során autónkra is gondolunk, ráadásul a SPAR-ban most mindent beszerezhetünk egy helyen, kedvező akciók keretében.
Tisztaság kívül-belül
Az alapos autótakarításhoz érdemes néhány alapvető eszközt beszerezni, hogy a munka ne csak gyors, hanem hatékony is legyen.
- Kézi porszívó: kompakt méretének köszönhetően könnyen használható az autóban, és a legszűkebb résekhez is hozzáfér. Különösen hasznos, ha a gyerekek morzsákat hagytak a hátsó ülésen, vagy egy kirándulás után homok kerül az utastérbe. A CLEANmaxx kézi porszívó most 16% kedvezménnyel, 4999 forintért érhető el a SPAR-ban.
- Mikroszálas törlőkendő: az autó belső felületeinek alapos áttörléséhez elengedhetetlen. Segítségével könnyedén eltávolítható a por és a szennyeződés. A SPAR-ban 3 darabos kiszerelésben, mindössze 399 forintért kapható.
- Műszerfalápoló: nem elég a port eltávolítani, a műanyag felületek ápolása is fontos. A Prevent szilikonmentes műszerfalápoló aeroszol fényessé varázsolja a belső teret, miközben citromos illatával frissíti fel az autót. Most 31% kedvezménnyel, 1499 forintért vásárolható meg a SPAR-ban.
Kívülről is számít az ápolás
Az autó külső tisztasága nemcsak esztétikai szempontból fontos, hanem az értékmegőrzés miatt is. A következő termékek segítenek, hogy járművünk kívülről is ragyogjon.
- Autósampon: a csillogó végeredményhez elengedhetetlen egy minőségi sampon. Az 1 literes Prelix autósampon hosszú ideig elegendő, és kedvező, 599 forintos áron kapható.
- Szélvédőmosó: a biztonságos vezetés alapja a tiszta szélvédő. A JP Auto Green nyári szélvédőmosó most 22% kedvezménnyel, 349 forintért érhető el a SPAR-ban.
- Bogároldó: a nyári időszakban elkerülhetetlenek a rovarnyomok, amelyek idővel nehezen eltávolíthatók. A JP Auto bogároldó hatékonyan tisztítja a felületeket, és most 28% kedvezménnyel, 499 forintért vásárolható meg.
- Klímatisztító: az autó klímájának rendszeres tisztítása elengedhetetlen az egészségünk megőrzése érdekében. A Prevent klímatisztító aeroszollal ezt akár otthon, szerviz nélkül is könnyedén elvégezhetjük. A termék ára jelenleg 1999 forint a SPAR-ban.
Készüljünk fel a hosszú utakra a SPAR-ral!
Hosszabb autózás előtt érdemes gondoskodni a megfelelő mennyiségű folyadékról, különösen a melegebb napokon. A SPAR 2026. április 16. és 22. között születésnapi akcióval készül: üdítők, gyümölcslevek és ásványvizek 25%-kal olcsóbban kaphatók. A részleteket a kedvezményhez szükséges kuponok, azokat pedig az akciós szórólapban vagy a MySPAR applikációban találjuk meg – így minden adott lesz a kényelmes és gondtalan utazáshoz – írja a Mindmegette.
