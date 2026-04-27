Legendás magyar bűnesetek nyomában: elképesztő kincsek a budapesti Rendőrmúzeumban
Rózsa Sándor, a leghírhedtebb magyar betyár koponyájának egy darabját és a Viszkis rabló akció közben használt parókáit is meg lehet tekinteni – sok más érdekesség mellett – a kiállításokon. A budapesti Rendőrmúzeumban hátborzongató történetekkel találkozhat a látogató, a magyar kriminalisztika szempontjából érdekes tárgyakat gyűjtöttek össze itt.
A derűs, szélfútta tavaszi napon tíz koreai turista álldogált bizonytalanul a szemközti járdán, tétován méregetve az épületet: a budapesti Rendőrmúzeumot keresték. Külföldiek is kíváncsiak tehát a hazai bűnüldözés történetét bemutató intézményre, ahol sok érdekességgel találkozhatnak a kriminalisztika iránt érdeklődő látogatók – olvasható a Hot! magazinban.
Két állandó kiállítása van a múzeumnak. Az egyik terem a magyar rendőrség történetét mutatja be, egyenruhákkal, felszerelésekkel, fegyverekkel. A másik, jóval nagyobb a kriminalisztika történetével, megtörtént bűnesetekkel foglalkozik, tárgyi bizonyítékokkal és bűnügyi helyszíni fényképekkel illusztrálva azokat
– mesélte dr. Androvicz Gábor muzeológus.
Szinte az egész gyűjtemény megsemmisült
Már az 1890-es évektől akadtak rendőrtisztviselők, akik a fontosabb esetek bűnjeleit – megőrzendő azokat az utókornak – egy irodai szekrényben gyűjtötték. A múzeum jogelődje hivatalosan 1908-ban jött létre, Bűnügyi Múzeum néven.
Ez a gyűjtemény szépen gyarapodott, már 10 ezer tárgy gyűlt össze, amikor Budapest ostroma során, 1944–1945-ben, a főkapitányság épületével együtt szinte a teljes gyűjtemény megsemmisült. A múzeum 1999 óta nyilvános, és ingyenesen látogatható; előtte civilek nem nézhették meg. Széles a paletta: óvodáscsoportok, nyugdíjasok, külföldiek is jönnek. A 18 év alattiaknak természetesen nem mutatjuk meg a legdurvább bűneseteket
– tette hozzá a szakember.
A budapesti Rendőrmúzeumban két ismert kutya is látható
A múzeumban sok érdekes tárggyal találkozunk, így a Viszkis rabló szökéshez használt, kábelekből összefont menekülőkötele, a rablások során viselt parókái, napszemüvegei, valamint más, korábbi legendás bűnesetek tárgyi emlékei. Láthatunk hamis pénzeket, például 54 ezer forintos bankót, felülhetünk rendőrmotorra, megismerhetünk alaposabban olyan eseteket, mint a martfűi sorozatgyilkosság vagy a miskolci Bonnie és Clyde néven elhíresült pár bűnügye.
Kántor, a híres német juhászkutya fajtájú nyomozókutya preparátuma megtalálható Tuskó mellett; előbbi 1951 és 1964 között élt, róla készült a regény, utóbbit pedig a sorozatban láthattuk. Sok téves információ kering Kántorral kapcsolatban: nem lépett aknára a Fertő tónál, hanem lebénult, és el kellett altatni. Tuskó és Kántor is nyomozókutya-versenyeket nyert. Tóth Tibor, Kántor gazdája külső szakértőként részt vett a forgatásban
– mesélte a muzeológus.
- Budapesten kívül több európai nagyvárosban működik rendőrmúzeum, például Bécsben, Prágában, Hamburgban és Koppenhágában is.
- 2025-ben nagyjából 15 ezer látogatója volt a pesti Rendőrmúzeumnak.
- A Múzeumok Éjszakáján körülbelül 2500-an jelentek meg.
- Külföldi rendőrök, delegációk is jönnek az intézménybe, ahol angol nyelven is tartanak tárlatvezetést.
