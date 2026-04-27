RETRO RÁDIÓ

Legendás magyar bűnesetek nyomában: elképesztő kincsek a budapesti Rendőrmúzeumban

Rózsa Sándor, a leghírhedtebb magyar betyár koponyájának egy darabját és a Viszkis rabló akció közben használt parókáit is meg lehet tekinteni – sok más érdekesség mellett – a kiállításokon. A budapesti Rendőrmúzeumban hátborzongató történetekkel találkozhat a látogató, a magyar kriminalisztika szempontjából érdekes tárgyakat gyűjtöttek össze itt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 11:08
Módosítva: 2026.04.27. 11:38
bűnügy Rózsa Sándor Rendőrmúzeum kántor Viszkis rabló rendőrség rendőr

A derűs, szélfútta tavaszi napon tíz koreai turista álldogált bizonytalanul a szemközti járdán, tétován méregetve az épületet: a budapesti Rendőrmúzeumot keresték. Külföldiek is kíváncsiak tehát a hazai bűnüldözés történetét bemutató intézményre, ahol sok érdekességgel találkozhatnak a kriminalisztika iránt érdeklődő látogatók – olvasható a Hot! magazinban

A budapesti Rendőrmúzeum ingyenes, érdekes tárgyakat talál ott a látogató (Fotó: Hot! magazin/Máté Krisztián)

Két állandó kiállítása van a múzeumnak. Az egyik terem a magyar rendőrség történetét mutatja be, egyenruhákkal, felszerelésekkel, fegyverekkel. A másik, jóval nagyobb a kriminalisztika történetével, megtörtént bűnesetekkel foglalkozik, tárgyi bizonyítékokkal és bűnügyi helyszíni fényképekkel illusztrálva azokat

– mesélte dr. And­ro­vicz Gábor muzeológus.

Dr. Androvicz Gábor muzeológus felkészült és segítőkész (Fotó: Hot! magazin/Máté Krisztián)

Szinte az egész gyűjtemény megsemmisült

Már az 1890-es évektől akadtak rendőrtisztviselők, akik a fontosabb esetek bűnjeleit – megőrzendő azokat az utókornak – egy irodai szekrényben gyűjtötték. A múzeum jogelődje hivatalosan 1908-ban jött létre, Bűnügyi Mú­zeum néven.

A budapesti Rendőrmúzeumban több lőfegyver is megtekinthető (Fotó: Hot! magazin/Máté Krisztián)

Ez a gyűjtemény szépen gyarapodott, már 10 ezer tárgy gyűlt össze, amikor Budapest ostroma során, 1944–1945-ben, a főkapitányság épületével együtt szinte a teljes gyűjtemény megsemmisült. A múzeum 1999 óta nyilvános, és ingyenesen látogatható; előtte civilek nem nézhették meg. Széles a paletta: óvodáscsoportok, nyugdíjasok, külföldiek is jönnek. A 18 év alattiaknak természetesen nem mutatjuk meg a legdurvább bűneseteket

– tette hozzá a szakember.

A budapesti Rendőrmúzeumban két ismert kutya is látható 

A múzeumban sok érdekes tárggyal találkozunk, így a Viszkis rabló szökéshez használt, kábelekből összefont menekülőkötele, a rablások során viselt parókái, napszemüvegei, valamint más, korábbi legendás bűnesetek tárgyi emlékei. Láthatunk hamis pénzeket, például 54 ezer forintos bankót, felülhetünk rendőrmotorra, megismerhetünk alaposabban olyan eseteket, mint a martfűi sorozatgyilkosság vagy a miskolci Bonnie és Clyde néven elhíresült pár bűnügye.

Kántor történeteivel, de Tuskóval készült az MTV sorozata (Fotó: Hot! magazin/Máté Krisztián)

Kántor, a híres német juhászkutya fajtájú nyomozókutya preparátuma megtalálható Tuskó mellett; előbbi 1951 és 1964 között élt, róla készült a regény, utóbbit pedig a sorozatban láthattuk. Sok téves információ kering Kántorral kapcsolatban: nem lépett aknára a Fertő tónál, hanem lebénult, és el kellett altatni. Tuskó és Kántor is nyo­mo­zóku­tya-­ver­se­nye­ket nyert. Tóth Tibor, Kántor gazdája külső szakértőként részt vett a forgatásban

– mesélte a muzeológus.

Látszólag semmitmondó kábelköteg: de ennek segítségével szökött meg a Viszkis rabló (Fotó: Hot! magazin/Máté Krisztián)
  • Budapesten kívül több európai nagyvárosban működik rendőrmúzeum, például Bécsben, Prágában, Hamburgban és Koppenhágában is. 
  • 2025-ben nagyjából 15 ezer látogatója volt a pesti Rendőrmúzeumnak.
  • A Múzeumok Éjszakáján körülbelül 2500-an jelentek meg.
  • Külföldi rendőrök, delegációk is jönnek az intézménybe, ahol angol nyelven is tartanak tárlatvezetést.
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
