Orbán Viktor édesanyja: ez nem foglalkozása, hanem hivatása

Így tudta meg, hogy a kormányfőt ukrán veszély fenyegeti.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 08:21
Orbán Viktor pályafutását az első percektől a mai napig nyomonköveti az édesanyja. Folyamatosan be van nála kapcsolva a tévé, hogy a leghamarabb értesüljön arról, ha történik valami. 

Én úgy látom, hogy a Viktornak ez nem foglalkozása, hanem hivatása. De már nem beszélném le róla. Most így sem, hogy ennyire veszélyes. Ha egyszer ezt ő vállalta, és az életét is rááldozza, csak aggódni tudok.

- kezdte könnyeivel küzdve Orbán Viktor édesanyja, aki azt is elárulta, a tévéből tudta meg, hogy ukrán fenyegetéseket kap a fia.

„A család szeretete az, amit nagyon tisztelek benne. Meg leginkább azt, hogy érvel azzal, amire tanítgattam. Tehát mindig visszahallom a szavaimat”

- mondta büszkén, mosolyogva Orbán Viktor édesanyja.

Megható interjújában Orbán Viktor édesanyja azt is elárulta, úgy nézi a kormányfő beszédét, ahogy egy pedagógus, jól csinálta-e vagy sem, azt mondaná-e ő maga is vagy sem.

Háborúba sodródás, Brüsszel- és ukránpártiság, energiaár-emelkedés – ezért tartják a magyarok kockázatosnak Magyar Pétert

A magyarok 62 százaléka valószínűnek tartja, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra kerülve Brüsszel elvárásainak megfelelően kitiltja az orosz olajat és gázt Magyarországról, 57 százalékuk pedig azt, hogy velük belesodródhat Magyarország az orosz-ukrán háborúba. Ezzel szoros összefüggésben van az, hogy a választás tétjeként, fő témájaként a magyarok többsége, 56 százaléka, Magyarország békéjének, biztonságának és energiabiztonságának megőrzését jelöli meg.

 

 

