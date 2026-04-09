Orbán Viktor édesanyja: ez nem foglalkozása, hanem hivatása
Így tudta meg, hogy a kormányfőt ukrán veszély fenyegeti.
Orbán Viktor pályafutását az első percektől a mai napig nyomonköveti az édesanyja. Folyamatosan be van nála kapcsolva a tévé, hogy a leghamarabb értesüljön arról, ha történik valami.
Én úgy látom, hogy a Viktornak ez nem foglalkozása, hanem hivatása. De már nem beszélném le róla. Most így sem, hogy ennyire veszélyes. Ha egyszer ezt ő vállalta, és az életét is rááldozza, csak aggódni tudok.
- kezdte könnyeivel küzdve Orbán Viktor édesanyja, aki azt is elárulta, a tévéből tudta meg, hogy ukrán fenyegetéseket kap a fia.
„A család szeretete az, amit nagyon tisztelek benne. Meg leginkább azt, hogy érvel azzal, amire tanítgattam. Tehát mindig visszahallom a szavaimat”
- mondta büszkén, mosolyogva Orbán Viktor édesanyja.
Megható interjújában Orbán Viktor édesanyja azt is elárulta, úgy nézi a kormányfő beszédét, ahogy egy pedagógus, jól csinálta-e vagy sem, azt mondaná-e ő maga is vagy sem.
