Lovaskocsitól a rohamkocsiig – 125 éve halt meg Kresz Géza, a mentő megalapítója

Archív felvételek idézik fel, hogyan jutott el a magyar mentés az 1887-es lóvontatású kocsiktól a modern járművekig. A mentő 139 éve jön, ha baj van. Kresz Géza munkája megalapozta a rendszert, amely ma is emberek százezreinek segít.

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.04.11. 15:30
125 éve hunyt el Kresz Géza, aki úttörő szerepet játszott a szervezett magyarországi mentés megszületésében és akinek a nevéhez fűződik a budapesti Önkéntes Mentő Egyesület megalapítása, amely a mai mentőszolgálat elődjének tekinthető. A szervezet 1887. március 27-én jött létre, az akkor még csak épülőfélben lévő Szent István Bazilika tövében. A mentő azóta nagyutat járt be, hiszen a napi két beteg ellátása helyett manapság évi nagyjából egy millió esetben segítenek a beteg magyar embereknek.

a Kresz Géza által megalapított Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület
Az Országos Mentőszolgálat, a Kresz Géza által megalapított Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület (BÖME) központjának udvara 1896-ban Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.10.250

Lovaskocsis mentő 1887-ben

Az első napon szolgálatba állt a bécsi mentőktől ajándékba kapott, lóvontatású, hordággyal felszerelt, zárt mentőkocsi két riasztást kapott. A mai forgalomhoz képest jelentéktelennek tűnik, mégis jelezte hogy hatalmas szükség volt az ilyen jellegű ellátásra. A 19. század végén nem csupán Magyarországon, de Európa nagyvárosaiban is sorra jelentek meg a szervezett mentőszolgálatok. Kresz Géza munkája viszont különösen előremutató volt, hiszen ő nem csupán az eszközök beszerzésére, hanem a képzett személyzetre és a gyors reagálásra is nagy hangsúlyt fektetett. 

1937. Deák Ferenc tér Fotó: Fortepan/Inkey Tibor

Az egyesület autóparkja is egyre nagyobb lett, és több ezerre nőtt az ellátott esetek száma évente. A 20. század elejére a "budapesti mentő" már nemzetközi szinten is elismertté vált. Az első világháború idején a sebesültek ellátásában a mentők kulcsszerepet játszottak, majd a két világháború között tovább modernizálódtak az eszközök. 1948-ban államosították a szolgálatot, és létrejött az Országos Mentőszolgálat, amely egységes irányítás alá vonta a mentést Magyarországon.

1952. Nyugati (Marx) tér mentőautóval Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr

Napjainkban a mentőszolgálat modern mentőautókkal, mentőhelikopterekkel, valamint speciális rohamkocsikkal segít a betegeken, évente több mint 1 millió esetet lát el. Egy mai mentőautó felszereltsége, egy kisebb sürgősségi osztályéval vetekszik: defibrillátor, lélegeztetőgép és életmentő gyógyszerek is megtalálhatók benne. Kresz Géza nyomán, a magyar mentők között ma is nagy hangsúlyt kap a képzés és az innováció: Magyarország az elsők között vezette be például az egységes segélyhívó rendszert és a fejlett mentésirányítást. A kezdeti, lóvontatású kocsitól eljutva a modern technológiáig jól látható, hogy Kresz Géza öröksége ma is él, minden egyes megmentett élettel.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu