Lovaskocsitól a rohamkocsiig – 125 éve halt meg Kresz Géza, a mentő megalapítója

125 éve hunyt el Kresz Géza, aki úttörő szerepet játszott a szervezett magyarországi mentés megszületésében és akinek a nevéhez fűződik a budapesti Önkéntes Mentő Egyesület megalapítása, amely a mai mentőszolgálat elődjének tekinthető. A szervezet 1887. március 27-én jött létre, az akkor még csak épülőfélben lévő Szent István Bazilika tövében. A mentő azóta nagyutat járt be, hiszen a napi két beteg ellátása helyett manapság évi nagyjából egy millió esetben segítenek a beteg magyar embereknek.

Az Országos Mentőszolgálat, a Kresz Géza által megalapított Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület (BÖME) központjának udvara 1896-ban Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.10.250

Lovaskocsis mentő 1887-ben

Az első napon szolgálatba állt a bécsi mentőktől ajándékba kapott, lóvontatású, hordággyal felszerelt, zárt mentőkocsi két riasztást kapott. A mai forgalomhoz képest jelentéktelennek tűnik, mégis jelezte hogy hatalmas szükség volt az ilyen jellegű ellátásra. A 19. század végén nem csupán Magyarországon, de Európa nagyvárosaiban is sorra jelentek meg a szervezett mentőszolgálatok. Kresz Géza munkája viszont különösen előremutató volt, hiszen ő nem csupán az eszközök beszerzésére, hanem a képzett személyzetre és a gyors reagálásra is nagy hangsúlyt fektetett.

1937. Deák Ferenc tér Fotó: Fortepan/Inkey Tibor

Az egyesület autóparkja is egyre nagyobb lett, és több ezerre nőtt az ellátott esetek száma évente. A 20. század elejére a "budapesti mentő" már nemzetközi szinten is elismertté vált. Az első világháború idején a sebesültek ellátásában a mentők kulcsszerepet játszottak, majd a két világháború között tovább modernizálódtak az eszközök. 1948-ban államosították a szolgálatot, és létrejött az Országos Mentőszolgálat, amely egységes irányítás alá vonta a mentést Magyarországon.

1952. Nyugati (Marx) tér mentőautóval Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr

Napjainkban a mentőszolgálat modern mentőautókkal, mentőhelikopterekkel, valamint speciális rohamkocsikkal segít a betegeken, évente több mint 1 millió esetet lát el. Egy mai mentőautó felszereltsége, egy kisebb sürgősségi osztályéval vetekszik: defibrillátor, lélegeztetőgép és életmentő gyógyszerek is megtalálhatók benne. Kresz Géza nyomán, a magyar mentők között ma is nagy hangsúlyt kap a képzés és az innováció: Magyarország az elsők között vezette be például az egységes segélyhívó rendszert és a fejlett mentésirányítást. A kezdeti, lóvontatású kocsitól eljutva a modern technológiáig jól látható, hogy Kresz Géza öröksége ma is él, minden egyes megmentett élettel.

