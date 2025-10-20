"Hallottam köhögni a lányomat, tudtam, hogy az az utolsó lélegzete"

Jayne elmondta: "Az emberek folyton azzal jönnek, hogy azért kell nekik defibrillátor, mert sok idős ember él a környéken, de a szívroham nem válogat. 35-ből 12 ember hal meg szívrohamban minden héten."

"A szívroham nem válogat.": Csupán 7 éves volt a kislány. Fotó: Facebook

A Biggs családot egy szívszorító incides ösztökélte a változásra: egy teljesen átlagos estén, 2013-ban. Jayne meghallotta, hogy lánya köhög az emeleten, amely rendkívül szokatlan volt, mivel Violet teljesen egészséges volt, versenytáncolt és cserkészkedett is, és alig volt beteg. Jayne nyugtázta, hogy a lánya csak "szórakozik", és semmi különöset nem vett észre rajta. Olyan este 11 óra körül Jayne állítja, hogy a sors szállta meg, amikor úgy érezte, meg kell néznie a lányát.

Majdnem elvitte a szívroham a kislányt

Miután benyitott a szobájába, és meglátta Violetet, erre gondolt: "Tudtam, hogy az lesz az utolsó lélegzete. Elkezdtem újraéleszteni és üvöltöttem a férjemnek, hogy hívja a mentőket".

Amikor 7 perc múlva kiérkeztek a mentők, Violetet kiütötték egy defibrillátorral, és folytatták az újraélesztést. Violet túlélte és egy hónapot töltött kórházban, ahol egy ritka betegséget, a hosszú QT szindrómát diagnosztizáltak nála, amely gyakran összefügg a szívroham fiatalkori halálozásaival, akár teljesen egészséges embereknél is.

Jayne és férje, Tony az offshore bizniszben dolgoztak annak idején, ezért mindketten kaptak elsősegély oktatást, de sosem gondolták, hogy majd a saját gyermekükön kell azt alkalmazniuk. Az édesanya hozzátette:

Ha nem néztem volna rá azon az estén, akkor másnap reggel már holtan találtuk volna. Az, hogy a férjem és én 7 percen át újraélesztettük, megmentette az életét.

A ma 19 éves Violet a szívrohama után kapott egy implantátumot a mellkas bőre alá, amely folyamatosan figyeli, és újraéleszti a szívét, amennyiben szükséges. Violet szívrohama óta több, mint 400 defibrillátort helyezett el Jayne Norfolkban és Suffolkban, amelyek a hét minden napján és a nap minden órájában elérhetőek - írja a Mirror.

"Majdnem az összes defibrillátor, amelyet látni lehet országszerte, azért került oda, mert valaki, aki hasonló szörnyűséget élt át, mint én, pénzt gyűjtött rá, hogy ott lehessen. Ezek nem az állami egészségügy által finanszírozott eszközök. Ha jól megnézed a dobozd, mindig lesz rajta egy jótékonysági szervezet logója, vagy egy szöveg valaki emlékére" - mondta Jayne.